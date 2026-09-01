Misiones y Formosa se preparan para condiciones inestables este viernes 4 de septiembre, con lluvias intensas y tormentas fuertes.

El episodio será seguido de cerca el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas acompañadas por fuertes ráfagas, actividad eléctrica y precipitaciones abundantes.

Temporal en Misiones y Formosa: qué dice el pronóstico para este viernes 4 de septiembre

Durante el viernes, el ingreso y desplazamiento de aire húmedo favorecerá la formación de tormentas y lluvias de variada intensidad en Misiones y Formosa.

El escenario podría presentar períodos de precipitaciones intensas, especialmente durante los momentos de mayor actividad de las tormentas. Además de la lluvia, no se descarta la presencia de ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en las áreas donde se desarrollen las tormentas más severas.

Por este motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y a los eventuales avisos oficiales emitidos durante la jornada.

Temporal en Misiones y Formosa: el pronóstico anticipa lluvias intensas y tormentas fuertes durante este viernes 4 de septiembre.

Alerta por tormentas fuertes: las zonas que podrían recibir más lluvia

Las condiciones más inestables se concentrarán sobre distintos sectores del noreste argentino, con Misiones y Formosa entre las provincias que podrían verse afectadas por las precipitaciones y tormentas.

En estos casos, las lluvias intensas en períodos breves pueden provocar acumulación de agua en calles, baja visibilidad y dificultades para transitar, principalmente en zonas urbanas con problemas de drenaje.

Cómo sigue el tiempo después del temporal en Misiones y Formosa

El mal tiempo no necesariamente quedará limitado a las primeras horas del viernes. La evolución del sistema dependerá del desplazamiento de las áreas de tormenta y de la persistencia de la humedad sobre la región.

Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o deban viajar durante el viernes 4 de septiembre deberían consultar el pronóstico actualizado antes de salir y extremar las precauciones durante los períodos de mayor actividad eléctrica.