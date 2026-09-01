Oficial | El Gobierno confirmó que no podrán abrir cuentas corrientes bancarias a las personas que estén en este listado. (Imagen ilustrativa)

En esta noticia Qué trámites quedan restringidos si figurás en la lista

En la Ciudad de Buenos Aires rige un registro que restringe trámites bancarios y comerciales a quienes no pagan la cuota alimentaria .

Se trata del Registro Público de Alimentantes Morosos, creado por la Ley 269 y actualizado en diciembre de 2024 por la Ley 6.771.

Con la reforma, el término “deudor alimentario moroso” pasó a llamarse alimentante moroso.

Se considera alimentante moroso a quien adeuda, total o parcialmente, dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas, fijadas por sentencia judicial o por convenio homologado, ya sean provisorias o definitivas.

A quienes adeudan el total o la parcialidad de dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas no podrán abrir una cuenta corriente en los bancos. Shutterstock

La inscripción en el registro solo puede pedirse por orden judicial, a través del juzgado donde tramita la causa. No es un trámite que se inicia de oficio ni por denuncia directa ante el registro.

Qué trámites quedan restringidos si figurás en la lista

Una vez inscripta, la persona queda alcanzada por una serie de limitaciones concretas:

No podrá abrir cuentas corrientes bancarias.

Tampoco podrá obtener ni renovar tarjetas de crédito.

Quedan bloqueadas habilitaciones, concesiones, licencias o permisos de organismos públicos porteños.

No podrá acceder a designaciones como funcionario jerárquico en el Gobierno de la Ciudad.

Es requisito presentar el certificado de libre deuda para pedir o renovar un crédito en el Banco Ciudad.

A esto se sumó, hace pocos días, una restricción nueva: la Legislatura porteña aprobó una ley que impide a los alimentantes morosos operar en plataformas de juego y apuestas online autorizadas en la Ciudad.

La norma obliga a verificar en tiempo real, antes de cada transacción, que el usuario no figure en el registro, y prevé sanciones para los operadores que no cumplan el control.

Para salir del registro, la persona debe acreditar que se puso al día con la deuda y tramitar el levantamiento judicial de la inscripción.

En conclusión, el Registro Público de Alimentantes Morosos porteño no solo condiciona trámites bancarios: hoy también alcanza al mundo del juego online, en un esquema que se amplía cada vez más para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria.