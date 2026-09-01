Cambia para siempre la Ruta de los 7 Lagos: la mega obra que modificará el corredor más emblemático del sur argentino.

La emblemático Ruta de los Siete Lagos ubicada en Neuquén recibirá una importante ampliación gracias a nuevas obras viales que incorporarán los largos Meliquina y Lolog al recorrido turístico.

Así, pasará de siete a nueve espejos de agua y se llamará “Paseo de los Nueve Lagos”. Esta modificación permitirá ampliar el circuito más visitado de la provincia y mejorará la conexión entre destinos cordilleranos.

Cambia la Ruta de los 7 Lagos gracias a nuevas obras

El gobernador de Neuquén, Roland Figueroa, explicó que la transformación del circuito incorporará al lago Meliquina y el lago Lolog gracias a la nueva conexión pavimentada.

Así, el tradicional recorrido primero pasará de siete a ocho lagos con la incorporación de Meliquina. Luego, llegará a nueve con el Lolog en un circuito conectado con San Martín de los Andes.

Las obras viales apuntan a mejorar la circulación y generar una conexión más segura entre los distintos puntos de la región. Los trabajos no solo apuntan a tener impacto en el turismo, sino también favorecer el desarrollo productivo y social de las localidades del área.

Uno de los puntos centrales será Villa Meliquina, un destino que durante los meses de verano recibe una importante cantidad de visitantes.

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Villa Meliquina no solo sumará la ruta, sino también infraestructura

Villa Meliquina fue fundada en 1977 y actualmente tiene alrededor de 400 habitantes permanentes. Sin embargo, durante el verano su población aumenta considerablemente debido a la llegada de turistas.

El crecimiento de la localidad también presenta desafíos relacionados con la disponibilidad de servicios. Según información de la Asociación Civil Villa Lago Meliquina, los vecinos utilizan diferentes alternativas para abastecerse y reducir el impacto ambiental.

El agua procede de vertientes y la electricidad se obtiene mediante sistemas de energía solar y eólica. La calefacción se realiza principalmente con leña, mientras que los habitantes también aplican sistemas de separación de residuos y compostaje. Los materiales reciclables son trasladados a puntos de recuperación ubicados en San Martín de los Andes.

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Cuáles son los lagos del nuevo circuito de Neuquén

La ampliación en la ruta mantendrá los históricos siete lagos y sumará a los espejos de agua Meliquina y Lolog al recorrido . De esta manera, los principales atractivos serán:

Lago Correntoso

El lago Correntoso se encuentra a unos 85 kilómetros de San Martín de los Andes y es uno de los primeros grandes atractivos del circuito en dirección sur-norte.

Está ubicado cerca de Villa La Angostura y se conecta con el lago Nahuel Huapi a través del río Correntoso. La zona es reconocida por sus paisajes cordilleranos y por la práctica de la pesca deportiva.

Lago Espejo

El lago Espejo se caracteriza por sus aguas tranquilas y el entorno boscoso que lo rodea. Se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros de Villa La Angostura.

Los miradores ubicados en las inmediaciones permiten obtener diferentes vistas panorámicas del paisaje. También es un sector elegido para actividades recreativas y deportes acuáticos.

Lago Escondido

El lago Escondido es uno de los espejos de agua más pequeños del recorrido. Se destaca por sus tonalidades verdosas y por el bosque de coihues que se extiende a su alrededor.

En las cercanías, el camino desciende hacia el Pichi Traful, otro de los atractivos naturales de la zona.

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Lago Villarino

El lago Villarino se encuentra a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes y está conectado con el lago Falkner mediante un pequeño río.

El espejo de agua está rodeado por bosques de coihues y cadenas montañosas que forman uno de los paisajes más característicos de la cordillera neuquina.

Lago Falkner

El lago Falkner es uno de los puntos más concurridos de la Ruta de los Siete Lagos. Sus extensas playas de arena se encuentran prácticamente en el centro del recorrido.

La zona es frecuentada por turistas y residentes que aprovechan el entorno para descansar, realizar pícnics y disfrutar del paisaje.

Lago Hermoso

Para llegar al lago Hermoso hay que tomar un desvío de aproximadamente dos kilómetros por un camino de ripio.

El espejo de agua se encuentra dentro del área del Parque Nacional Lanín y está rodeado por bosques nativos. En las nacientes del río Hermoso también existe una cascada de fácil acceso.

Lago Machónico

Ubicado a unos 30 kilómetros de San Martín de los Andes, el lago Machónico se distingue por el intenso azul de sus aguas.

El acceso directo a sus costas está restringido, aunque el recorrido cuenta con un amplio mirador que permite contemplar el lago desde la ruta.

Lago Meliquina

El lago Meliquina será una de las nuevas incorporaciones al circuito. El sector forma parte de un recorrido que, a través de Paso Córdoba, permite conectar con diferentes atractivos naturales de la región.

El trayecto también atraviesa zonas vinculadas con los ríos Limay, Traful y Caleufu, además del lago Filo Hua Hum.

En los alrededores del lago Meliquina pueden observarse bosques nativos junto con sectores donde fueron implantados pinos, generando un contraste particular en el paisaje.

Lago Lolog

El lago Lolog será el segundo nuevo destino que se incorporará al recorrido y permitirá completar el denominado Paseo de los Nueve Lagos.

Desde Villa Lolog se puede acceder a Playa Bonita, un sector de costa con una extensa playa y aguas poco profundas. También se encuentra el río Quilquihue, reconocido por sus condiciones para la pesca.

Más adelante aparece Puerto Arturo, donde funciona una seccional de guardaparques y existe un área destinada al acampe.