El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes 31 de agosto en sectores de seis provincias.

El fenómeno podría dejar lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Las zonas más comprometidas se encuentran en Formosa, Corrientes y Misiones, aunque el aviso también alcanza sectores de San Luis, Córdoba y La Rioja.

Tormentas fuertes y lluvias intensas: qué se espera durante este lunes 31 de agosto

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el área bajo alerta podría registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por distintos fenómenos que pueden generar complicaciones.

Entre las condiciones previstas se encuentran:

Lluvias abundantes en períodos cortos.

Ráfagas intensas de viento.

Actividad eléctrica frecuente.

Caída de granizo de manera localizada.

Precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

La intensidad de las tormentas puede variar considerablemente de una localidad a otra. Por este motivo, el SMN mantiene el monitoreo de la situación y podría actualizar el nivel de alerta si las condiciones meteorológicas cambian.

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes 31 de agosto en zonas de Formosa, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba y La Rioja. Gemini.

Las seis provincias bajo alerta amarilla del SMN

El aviso comprende sectores de Formosa, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba y La Rioja.

Sin embargo, la alerta no abarca necesariamente a todas las localidades de cada provincia. El área exacta puede modificarse a medida que avance la jornada, por lo que es importante consultar los informes y mapas oficiales del SMN antes de realizar actividades al aire libre o viajar.

En particular, Formosa, Corrientes y Misiones concentran las zonas donde se espera una mayor inestabilidad, mientras que en San Luis, Córdoba y La Rioja el área alcanzada por la advertencia es más acotada.