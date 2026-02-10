El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por la llegada de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrán alcanzar los 90 km/h en varias regiones del país, marcando el inicio de un cambio de masa de aire que hará descender las temperaturas en gran parte del territorio. Este martes comenzará a sentirse el segundo frente frío de la semana, el más intenso y dinámico, que generará tormentas eléctricas en el sur de La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Su paso por la cordillera también dejará lluvias, nevadas y fuertes vientos desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, especialmente en zonas de montaña. En la provincia de Río Negro, las ráfagas podrían superar los 100 km/h, mientras que en otras áreas patagónicas se esperan vientos de hasta 90 km/h a lo largo del martes. Hacia la noche del martes, la parte más organizada del frente frío alcanzará el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el centro de San Luis, con tormentas de variada intensidad. Además, el organismo recomienda especial precaución para quienes estén en la costa atlántica. Detrás de este segundo sistema, llegará un tercer frente frío, menos intenso pero más lento. Durante la tarde del miércoles afectará al norte de La Pampa y al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y durante la noche podría alcanzar el noreste bonaerense. Este desplazamiento más pausado generará tormentas más generalizadas entre el jueves y el viernes, especialmente en el Litoral y el norte del país, donde persistirá la humedad. Las primeras tormentas ingresarán a Buenos Aires este martes por la tarde, inicialmente por el sur de la provincia. Durante la madrugada del miércoles, el frente frío avanzará sobre el norte bonaerense y el AMBA, generando tormentas eléctricas y lluvias intensas. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana del miércoles y traerán un marcado alivio térmico, con temperaturas máximas no superarán los 29°C en los próximos días. El SMN difundió el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: