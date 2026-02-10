El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por el arribo de una serie de intensas tormentas en diferentes puntos del país para este miércoles 11 de febrero. Asimismo, la alerta meteorológica amarilla es por tormentas, ráfagas de viento que podrían superar los 75 km/h, caída de granizo y una fuerte presencia de actividad eléctrica. En tanto, las provincias afectadas por este fenómeno climático son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Tucumán, Salta y Jujuy. Según el informe del SMN, las tormentas pronosticadas para este miércoles se presentarán en las siguientes regiones del país: El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema denominado como “alerta temprana” el cual se divide en los niveles Verde, Amarillo, Naranja y Rojo. Cada uno consta de diferentes características y se utiliza para prevenir a la población frente a la llegada de diferentes fenómenos climáticos.