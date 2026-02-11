El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras con un diluvio histórico. Las lluvias alcanzarán los 55 milímetros acumulados y traerán un fuerte descenso en las temperaturas hasta los 17°. El clima se mantendrá inestable por dos días seguidos y las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora. El SMN emitió una alerta roja máxima por el ingreso de un temporal a la provincia de Jujuy. Las lluvias se harán presentes durante la tarde del jueves 12 de febrero con vientos sentido este y de hasta 28 kilómetros por hora. Se esperan una caída de agua acumulada total de 15 milímetros. Durante el viernes 13 de febrero golpeará la peor parte de la tormenta. Las temperaturas descenderán hasta los 17° y la abundante caída de agua alcanzará los 40 milímetros. Las localidades afectadas serán: El Servicio Meteorológico informó que durante la noche del miércoles 11 de febrero llegarán las lluvias a Buenos Aires. Las precipitaciones se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el primer y segundo cordón del conurbano. Las localidades afectadas son: El organismo publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires: