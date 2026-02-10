El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una intensa tormenta que golpeará a Buenos Aires y otras provincias. Las lluvias podrían alcanzar los 35 milímetros acumulados durante las 48 horas del temporal y estarán acompañadas con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico informó la llegada de un fuerte temporal por dos días a las provincias ubicadas en el norte argentino: Las precipitaciones llegarán durante el martes acumularán un total de 16 milímetros. Las lluvias se extenderán hasta el miércoles, en donde se esperan otros 19 milímetros con una sensación térmica que oscile entre los 30° y los 19°. En caso de Salta las lluvias serán más leves con un acumulado total de 10 milímetros durante el martes y miércoles. Sin embargo, habrá un abrupto descenso en las temperaturas que caerán hasta los 17° con vientos de hasta 28 kilómetros por hora. Tucumán será una de las provincias más afectadas por las tormentas con un acumulado de 31 milímetros en ambas jornadas. En la misma línea, se espera actividad eléctrica combinada con fuertes vientos y una temperatura mínima de 21°. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia disfrutan de días soleados y secos con temperatura agradable. Sin embargo, desde el SMN informaron un cambio en el clima durante la madrugada del miércoles. Las lluvias llegarán para nublar los cielos con precipitaciones y actividad eléctrica, las zonas afectadas son: Desde el SMN indicaron cómo seguirá el clima en CABA: