El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos que abarcan desde el norte del país hasta la Patagonia. Las condiciones incluyen chaparrones intensos en lapsos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y, en algunos casos, caída de granizo. El organismo advierte que los fenómenos pueden generar complicaciones en rutas, zonas rurales y áreas urbanas con desagües limitados. La alerta por tormentas afecta a varias provincias con distintos niveles de intensidad. Según el SMN, las áreas incluidas pueden registrar: El suroeste de Santa Cruz está bajo alerta por lluvias que pueden volverse fuertes en lapsos breves. Se estiman acumulados de 10 a 25 mm, con la posibilidad de valores más altos en forma localizada. En zonas elevadas, el SMN prevé que la precipitación pase a nieve o lluvia mezclada con nieve, lo que puede complicar caminos y visibilidad. El SMN también activó alertas por vientos intensos en: Se esperan ráfagas del oeste y sudoeste que pueden llegar a los 90 km/h, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h. El SMN sugiere tomar medidas simples pero clave: El detalle por ciudad, con horarios y niveles de alerta, se puede ver en la página oficial del SMN, dentro del apartado de alertas meteorológicas, que se actualiza varias veces al día.