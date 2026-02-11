El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Se esperan lluvias intensas, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h y probabilidades de caída de granizo. El sitio Meteored, especializado en clima, emitió una alerta por el ingreso de un temporal al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La tormenta llegará durante el miércoles 11, con chaparrones que, en algunos sectores, podrían transformarse en tormentas fuertes. El clima se mantendrá cambiante hasta el domingo 15 de febrero. Entre jueves y sábado, se esperan rotaciones del viento y períodos de sol con precipitaciones. Según indicaron los meteorólogos, algunas de las precipitaciones podrían ser fuertes con ráfagas intensas, actividad eléctrica y abundante caída de agua. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias en diferentes localidades del AMBA llegarán este miércoles 11. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico. Este lunes y martes habrá un período de temperaturas en ascenso y el cielo se mantendrá con nubosidad escasa a parcial. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: