Se viene un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26: fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento de más de 110 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió diferentes alertas para este martes 25 y miércoles 26 de agosto en gran parte de la Argentina.

Según el último informe, algunos sectores podrían registrar temperaturas “muy peligrosas”.

Dónde rigen las alerta amarillas y naranjas

La alerta amarilla por lluvias afecta Neuquén, Río Negro y Chubut; sin embargo, la provincia que llegó a tener alerta naranja fue Neuquén, donde se esperan acumulados entre 40 y 70 mm de agua.

En cuanto a la caída de granizo, las provincias con alerta amarilla son Chubut y San Juan. Del mismo modo, Mendoza se posiciona como la provincia más peligrosa por su alerta naranja por fuertes nevadas. Se esperan acumulados hasta 60 cm de acumulados en la región cuyana y 30 cm en la región patagónica.

Se viene un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26: fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 110 km/h.

Por último, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Rioja mantienen alertas amarillas por fuertes vientos. En estos lugares la media es de entre 30-70 km/h y en los casos más extremos entre 70-110 km/h.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a las alertas por nevadas, el SMN recomienda:

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, y llevar pala.

Revisar techos, canaletas y desagües antes de la caída de nieve.

Ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Contar con alimentos no perecederos, agua potable y un kit de emergencia.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa liviana y mantener la vivienda calefaccionada de forma segura, sin descuidar la ventilación.

Clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos continuará de la siguiente manera: