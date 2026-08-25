Se aproxima el diluvio del año este miércoles 26 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que azotará este miércoles 26 de agosto a las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja, entre otras regiones cercanas a la cordillera.

Según las proyecciones, se prevé fuertes nevadas persistentes en las zonas de mayor altura, sumado a lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Temporal este miércoles 26 de agosto: cómo estará el clima

El SMN emitió alertas de advertencia temprana para la jornada del miércoles 26 de agosto. En este marco, anticipó fuertes diluvios y nevadas que llegarán a Mendoza, San Juan y La Rioja.

Cómo estará el clima en Mendoza

La zona de la cordillera de Malargüe y San Rafael se verán afectadas por fuertes nevadas persistentes, que acumularán valores de entre 160 y 150 cm durante todo el período.

Además, estará acompañado con vientos intensos que pueden reducir el nivel de visibilidad, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas, las zonas de la cordillera mantendrán climas de -8° y máximas de -2°.

Se viene la lluvia de granizo del siglo. ChatGPT + Canva

Cómo estará el clima en San Juan

Las zonas afectadas de San Juan serán en la región precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, y Ullum.

De acuerdo al SMN, se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Si bien en las zonas de mayor altura habrán temperaturas bajo cero, en la ciudad de San Juan la máxima para el miércoles 26 será de 29° y la mínima de 10°.

Cómo estará el clima en La Rioja

El SMN emitió una alerta amarilla por viento zonda en las regiones de Chilecito, Famatina, Independencia, San Blas de los Sauces, Varela, General Lamadrid y Vinchina.

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Mientras que se registrará una suba de temperaturas con máximas de 29° y una mínima de 10° este miércoles 26 de agosto.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Este miércoles 26 de agosto, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas de 10° de mínima y 19° de máxima.

Mientras que se prevén lluvias para el jueves 27 de agosto, con una mínima de 14° y una máxima de 18°.