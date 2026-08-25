La Odisea (The Odyssey) se convirtió en una de las grandes apuestas cinematográficas de 2026. La nueva película de Christopher Nolan reunió a algunas de las figuras más importantes de Hollywood, entre ellas Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Charlize Theron, para llevar nuevamente a la pantalla la clásica historia atribuida al poeta griego Homero.

Después de su estreno en cines durante julio, muchos espectadores que todavía no tuvieron la posibilidad de verla comenzaron a preguntarse cuándo estará disponible en las plataformas de streaming.

Por el momento, la fecha para América Latina todavía no fue confirmada oficialmente. Sin embargo, el calendario anunciado para Estados Unidos permite estimar cuándo podría producirse el desembarco de la película en el mercado latinoamericano.

Cuándo se estrena “La Odisea” en streaming

La película todavía no tiene una fecha oficial de llegada al streaming para Argentina y el resto de América Latina.

En Estados Unidos, en cambio, ya fue informado que La Odisea estará disponible a partir del 17 de noviembre, de acuerdo con información publicada por Variety. A partir de ese lanzamiento, se espera que posteriormente se anuncie su disponibilidad para otros mercados.

En qué plataforma se podrá ver “La Odisea”

La película fue realizada por Universal Pictures, por lo que todo apunta a que su llegada al streaming estará vinculada con Universal+.

De todos modos, esta posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente para Argentina ni para el resto de Latinoamérica. Por eso, habrá que esperar el anuncio de la compañía para conocer la plataforma y la fecha definitiva.

La Odisea llega a streaming. Universal Pictures.

De qué trata “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan

La historia sigue a Odiseo, el mítico héroe griego que emprende un extenso y peligroso viaje para regresar a Ítaca después de la guerra de Troya.

Su objetivo es volver a encontrarse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco. Sin embargo, el regreso estará lleno de obstáculos y enfrentamientos que pondrán a prueba su resistencia, inteligencia y capacidad para sobrevivir.

La adaptación está escrita y dirigida por Christopher Nolan, quien vuelve a trabajar con el director de fotografía Hoyte van Hoytema. La música está a cargo de Ludwig Göransson, compositor que ya colaboró con Nolan en Oppenheimer y que también participó en producciones como Black Panther, Tenet y Sinners.

Cuánto costó “La Odisea”

El proyecto contó con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares, una cifra que la convirtió en la producción más cara realizada por Nolan hasta el momento.

La enorme inversión estuvo acompañada por una importante respuesta del público. Para comienzos de agosto de 2026, La Odisea ya había superado los 700 millones de dólares de recaudación mundial, consolidándose entre los grandes éxitos cinematográficos del año.

El desempeño comercial, sumado al prestigio de Nolan y al elenco de primer nivel, también posicionó a la película como una de las producciones con mayores posibilidades de protagonizar la próxima temporada de premios de Hollywood.