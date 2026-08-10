Se acerca un diluvio histórico con 72 horas de tormentas, lluvias intensas y vientos de 70 km/h: las zonas afectadas

Un importante cambio en las condiciones meteorológicas comenzará a sentirse en todo el litoral durante las próximas horas. Los pronósticos anticipan la llegada de un sistema de inestabilidad que dejará lluvias, tormentas y ráfagas de viento durante 72 horas consecutivas.

Las precipitaciones comenzarán a ganar intensidad entre este lunes y el miércoles. El pronóstico estará marcado por abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y condiciones propicias para la formación de tormentas eléctricas.

Además de las lluvias, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

¿Cómo será la tormenta de esta semana?

El desarrollo de esta ciclogénesis sobre la región del Litoral desencadenará tormentas de variada intensidad, con núcleos localmente severos. El fenómeno estará caracterizado por una alta e incesante actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo de diversos tamaños.

A medida que el sistema de baja presión se profundice, las celdas de tormenta se mantendrán regenerándose de manera continua durante el los próximos días. De esta manera, el clima alternará en lapsos de precipitaciones moderadas con picos de extremos diluvios.

Con tormentas en gran parte de México, SENER pide hacer esto de inmediato para evitar riesgos eléctricos. El Cronista | Chat GPT

Los vientos experimentarán un cambio drástico en su dirección, asentándose con fuerza desde el sector sur y sudoeste. Se prevén velocidades constantes sostenidas entre los 40 y 60 km/h, acompañadas por ráfagas intensas que podrían superar holgadamente los 70 a 90 km/h en las zonas expuestas y áreas abiertas.

Respecto a las lluvias, el rasgo principal será su carácter persistente y torrencial. Se estima un acumulado continuo a lo largo de las 72 horas que oscilará entre los 70 y 150 milímetros, pudiendo superar puntualmente los 200 mm en los sectores más críticos.

El riesgo y las posibles consecuencias de la tormenta

La concentración de grandes volúmenes de agua en breves lapsos causará que la capacidad de drenaje natural de los suelos y cuencas quede superada rápidamente.

Entre las posibles consecuencias, se advierte sobre anegamientos e inundaciones repentinas en cascos urbanos, el anegamiento de caminos rurales y la crecida rápida de arroyos y cauces secundarios.

El impacto de las ráfagas puede provocar la caída de ramas, árboles, postes de luz y cables, derivando en cortes del suministro eléctrico e interrupción de servicios de telefonía e internet. Asimismo, las visibilidad reducida y el hidroplaneo generarán un riesgo elevado para la circulación en rutas nacionales y provinciales.

La fuerza del viento aumentará el riesgo del temporal al impactar en el suelo empapado por las precipitaciones.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta?

El organismo climático alertó a estas localidades que serán las más afectadas por el temporal: