El gobierno comenzó la planificación de acciones para responder a las consecuencias del avance de El Niño, fenómeno que afectará al continente a partir de setiembre, caracterizado por precipitaciones muy intensas durante la primavera.

La Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos declarará la alerta institucional para facilitar acciones, revisar protocolos y sesionar de forma permanente, adelantó este viernes el director del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), Leandro Palomeque.

El jerarca informó que de acuerdo a las proyecciones vinculadas al fenómeno El Niño se espera un aumento de las precipitaciones con acumulados que podrán llegar a los 400 o 500 milímetros mensuales.

Si se tiene en cuenta que en un año llueve en promedio unos 1.200 milímetros, “en 30 días se puede producir el 50% de las precipitaciones de un año”, advirtió Palomeque.

El director del Sinae indicó que el fenómeno será sostenido en el tiempo y comenzará a afectar al país a partir de setiembre, con picos altos en noviembre y diciembre, donde se producirán los efectos más altos.

Luego, ocurrirá una baja en enero y febrero por las altas temperaturas del verano, y volverá a repuntar en marzo, abril y mayo, con un escenario más negativo en abril.

Sistema de alertas tempranas

Este fenómeno provocará el desplazamiento de familias por un período prolongado de tiempo, sostuvo Palomeque. Por esta razón, desde el gobierno se prevén inundaciones por ribera (márgenes de ríos y arroyos) y por sistemas de drenajes.

Para contrarrestar estas situaciones se operará con un sistema de alerta temprana para evacuar a las personas en seco, antes que sean alcanzadas por el nivel del agua y, de esa manera, minimice las pérdidas.

Para Palomeque “no es posible determinar un escenario acertado “en base a lo que tenemos, lo que sí tenemos es el análisis de los escenarios previos que nos da el mayor nivel de impacto que ha ocurrido hasta el día de hoy vinculado al fenómeno El Niño”.

Explicó que esto “no significa que este evento no lo pueda superar y ampliamente, que es la previsión que tenemos” y destacó las “proyecciones que nos pueden indicar niveles de daños que podemos llegar a tener”.

Palomeque realizó estas declaraciones tras la reunión de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos y Desastres en la que reunió a los subsecretarios de prácticamente todos los ministerios y al secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez.

En la reunión se presentaron los diferentes escenarios que se podrán enfrentar a partir del análisis de los eventos de 1997-1998 y de El Niño con inundaciones en 2015-2016 y 2023-2024.

Palomeque explicó que se trabajará en la mitigación y en las respuestas ante la imposibilidad de evitar el evento, para que la afectación a la población sea la menor posible.

Una de las prioridades será la comunicación, con mensajes claros desde Presidencia de la República con las medidas preparatorias.