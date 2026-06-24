Renovaron un importante aeropuerto clave en la llegada de miles de turistas a la Patagonia. Foto (Archivo)

Los turistas de nieve y montaña podrán disfrutar del renovado Aeropuerto Aviador Carlos Campos, más conocido como Chapelco. Se trata de una terminal clave en la logística y el turismo, ya que une al mundo con San Martín de los Andes y Junín de los Andes, el corazón de la Patagonia.

La obra, que fue inaugurado el pasado 1 de abril, apunta directamente a romper el cuello de botella que se generaba durante las temporadas altas como el receso invernal de junio y julio.

Con esta ampliación, se busca que la experiencia del viajero sea mucho más ágil desde que baja del avión hasta que pisa la nieve del cerro.

Renovaron un importante aeropuerto clave en la llegada de miles de turistas a la Patagonia. Foto (Archivo)

Para los que soñaban con viajar este invierno, la noticia es un alivio total. No solo se mejoró la infraestructura para los aviones, sino que se pensó en la comodidad del pasajero que, muchas veces, debía esperar en espacios que habían quedado chicos para la demanda actual.

Qué cambió en el Aeropuerto de Chapelco

Se intervino tanto la plataforma de estacionamiento de aeronaves como el edificio de la terminal para permitir un flujo de gente mucho más ordenado y moderno.

Una de las mejoras más importantes fue la ampliación de la sala de embarque y la zona de check-in. Esto permite que el aeropuerto pueda procesar más vuelos de manera simultánea.

Renovaron un importante aeropuerto clave en la llegada de miles de turistas a la Patagonia. Foto (Archivo)

Además, se trabajó en la seguridad operativa de la pista. Estas mejoras técnicas son las que permiten que, incluso con condiciones climáticas típicas del sur, los vuelos puedan operar con mayor previsibilidad, reduciendo las cancelaciones que tanto molestan al turista.

Impacto directo en el turismo de San Martín de los Andes

Se espera que esta temporada sea récord, potenciada por la facilidad de llegada que ofrece una terminal de primer nivel.

Entre los beneficios más destacados que ya se están notando tras la finalización de los trabajos, podemos mencionar:

Mayor capacidad de pasajeros: la terminal ahora puede albergar a cientos de turistas más por hora sin sensación de amontonamiento.

Nuevos espacios de servicios: se modernizaron las áreas de gastronomía y locales comerciales dentro del aeropuerto.

Agilidad en el retiro de equipaje: se optimizaron las cintas y el espacio de arribos para que salir hacia el hotel sea cuestión de minutos.

Conectividad reforzada: con una infraestructura mejorada, más aerolíneas ven con buenos ojos sumar rutas directas desde Buenos Aires, Rosario o Córdoba.

Con la mira puesta en el próximo invierno, San Martín de los Andes se posiciona como uno de los destinos más competitivos del país. Si tenías pensado visitar la Patagonia, ahora el viaje empieza con el pie derecho apenas aterrizás en la nueva pista de Chapelco.