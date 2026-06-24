Se viene la nevada histórica de 72 horas | Se esperan fuertes ráfagas, precipitaciones y el avance de un frente frío. Foto (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó condiciones climáticas adversas para la provincia de Neuquén, con alertas amarillas activas por viento y nevadas en zonas cordilleranas y de meseta.

Según el informe oficial, se esperan nevadas de variada intensidad con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros en la meseta y de entre 10 y 30 centímetros en sectores de la cordillera, valores que podrían superarse de forma puntual en las áreas más expuestas.

Las alertas incluyen vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en los puntos más vulnerables de la provincia.

La situación afectará especialmente a quienes deban circular por rutas provinciales y nacionales, pasos cordilleranos y caminos de montaña.

Hay alerta amarilla en Neuquén, según el Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional

Cómo estará el clima en Neuquén, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la capital neuquina se desarrollará de la siguiente manera durante los próximos días:

Miércoles 25: Máxima de 14°C, mínima de 2°C. Lluvias durante la mañana, chaparrones por la tarde y cielo algo nublado por la noche.

Jueves 26: Máxima de 12°C, mínima de 1°C. Parcialmente nublado durante mañana, tarde y noche.

Viernes 27: Máxima de 15°C, mínima de 3°C. Mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

Así estará el clima en Neuquén los próximos días. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por viento y nevadas

Ante la alerta por nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar actividades al aire libre , retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, y circular con vehículos equipados y preparados para hielo y nieve.

También indica ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Frente a la alerta por vientos, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados (como macetas, sillas o toldos), cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Para quienes tengan previsto viajar hacia localidades cordilleranas o del sur neuquino, la recomendación principal es revisar los partes oficiales antes de salir.

Ante cualquier emergencia, los números de contacto son el 103 (Defensa Civil) y el 911 (Policía / Emergencias).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: