Un importante cambio en las condiciones meteorológicas comenzará a sentirse en las provincias ubicadas al centro del país durante el fin de semana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional alertaron que el clima seco y soleado cambiará por la llegada de una fuerte tormenta con lluvias.

Desde el SMN emitieron una alerta roja para varias localidades por la abundante caída de agua con posible presencia de granizo.

Qué provincias serán golpeadas por la tormenta

Durante la mañana del sábado las provincias ubicadas al centro de Argentina comenzarán a sentir las primeras aproximaciones de la tormenta .

La abundante caída de agua se prolongará durante todo el sábado y gran parte de del domingo con ráfagas de viento y hasta caída de granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 11° y los 19° y la alerta meteorológica amarilla rige para las siguientes localidades:

Córdoba : Córdoba Capital, Jesús María, Río Primero, Villa General Belgrano, Mina Clavero, Villa Dolores, Río Cuarto, La Carlota, Coronel Moldes.

San Luis : El Trapiche, La Toma, Quines, Villa Reynoldss, Justo Daract.

Santa Fe: Rosario, Casilda, Melincué, Venado Tuerto, Las Rosas, El Trébol, Sastre.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

Buenos Aires no quedará exento del alcance de las tormentas . El organismo alertó que durante la noche del sábado llegarán fuertes lluvias a gran parte del AMBA que se extenderán hasta la noche del domingo.

Las temperaturas descenderán hasta los 6° en algunas localidades y los vientos acompañarán las precipitaciones.

Pronostico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EL SMN publicó el pronóstico extendido del clima para la Ciudad de Buenos Aires para lo que resta de la semana y los primeros días de la siguiente. Se espera una noche de viernes con presencia de vientos y nublada con mínima de 16°.

Durante el sábado los vientos se intensificarán y darán paso a las lluvias. Durante el domingo las condiciones climáticas serán similares con pocos destellos de sol y mínimas de 13°.

El inicio de la siguiente semana será un poco mejor, pero aún con el frío otoñal por las mañanas. Hasta el jueves no se esperan precipitaciones con un cielo despejado.