La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una zona de baja presión ubicada al sur de Guatemala mantiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, mientras que en las siguientes 48 horas el potencial aumentó a 40%, por lo que permanece bajo vigilancia.

El sistema se localiza a 785 kilómetros al sur de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Aunque todavía no representa un ciclón tropical, su evolución favorecerá lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento en diversos estados del país durante el jueves 23 y viernes 24 de julio.

Lluvias en México Conagua

Estados con lluvias fuertes por la posible evolución del sistema

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la circulación asociada a esta zona de baja presión, junto con otros sistemas meteorológicos, provocará precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Jueves 23 de julio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (costa).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Morelos.

Oleaje de 2 a 3 metros: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1 a 2 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Viernes 24 de julio

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1 a 2 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 70 km/h en el istmo de Tehuantepec, así como temperaturas superiores a 45 grados Celsius en regiones de Baja California y Sonora, por lo que persistirá un marcado contraste entre calor extremo y condiciones de tormenta.

El Gobierno de México dio a conocer el pronósitco del clima para los siguientes días. CONAGUA

Conagua mantiene vigilancia por posible ciclón tropical

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la zona de baja presión continuará siendo monitoreada de manera permanente debido a que conserva una alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante la próxima semana. Su trayectoria prevista es hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas, aunque seguirá favoreciendo el ingreso de humedad hacia el sur y occidente de México.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales de Conagua y Protección Civil, especialmente en las entidades donde se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento, ya que estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en zonas costeras.