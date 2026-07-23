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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una zona de baja presión ubicada al sur de Guatemala mantiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, mientras que en las siguientes 48 horas el potencial aumentó a 40%, por lo que permanece bajo vigilancia.
El sistema se localiza a 785 kilómetros al sur de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Aunque todavía no representa un ciclón tropical, su evolución favorecerá lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento en diversos estados del país durante el jueves 23 y viernes 24 de julio.
Estados con lluvias fuertes por la posible evolución del sistema
De acuerdo con el pronóstico del SMN, la circulación asociada a esta zona de baja presión, junto con otros sistemas meteorológicos, provocará precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional.
Jueves 23 de julio
- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (costa).
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Morelos.
- Oleaje de 2 a 3 metros: costa occidental de Baja California.
- Oleaje de 1 a 2 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Viernes 24 de julio
- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Oaxaca y Chiapas.
- Oleaje de 1 a 2 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 70 km/h en el istmo de Tehuantepec, así como temperaturas superiores a 45 grados Celsius en regiones de Baja California y Sonora, por lo que persistirá un marcado contraste entre calor extremo y condiciones de tormenta.
Conagua mantiene vigilancia por posible ciclón tropical
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la zona de baja presión continuará siendo monitoreada de manera permanente debido a que conserva una alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante la próxima semana. Su trayectoria prevista es hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas, aunque seguirá favoreciendo el ingreso de humedad hacia el sur y occidente de México.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales de Conagua y Protección Civil, especialmente en las entidades donde se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento, ya que estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en zonas costeras.