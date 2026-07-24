Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

Durante el último fin de semana de julio vuelven a producirse tormentas eléctricas que golpearán al Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos , trayendo vientos dañinos y fuertes lluvias con el potencial de provocar inundaciones.

Aumentarán la intensidad durante la tarde noche del viernes y marcarán el inicio de un periodo de tormentas eléctricas desde Minnesota hasta Maryland cada uno o dos días durante la próxima semana.

Qué zonas golpeará el diluvio del año con 48 horas de tormentas

Los meteorólogos de AccuWeather advierte que el primer foco de tormentas se desarrollará entre la tarde y noche del viernes sobre:

Norte de Dakota del Sur.

Este de Dakota del Norte.

Norte de Minnesota.

Las áreas de Estados Unidos con mayor riesgo se ubican cerca de los corredores de las autopistas I-29 e I-94 , donde se podrían registrar intensas ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias muy abundantes.

Para el sábado, una nueva ronda de tormentas caerá sobre los sectores de:

Montana

Dakota del Norte y Sur

Noreste de Wyoming

Se esperan ráfagas de viento de hasta 150 km/h en determinadas zonas.

Para el domingo, el sistema se moverá hacia el este y afectará a:

Wisconsin

Minnesota

Iowa

Illinois

Michigan

Indiana

Ohio

Pensilvania

Nueva York

Maryland

Los meteorólogos de AccuWeather advierte que el primer foco de tormentas se desarrollará entre la tarde y noche del viernes. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Cómo seguirá el clima en Estados Unidos la próxima semana

El patrón meteorológico no cambiará demasiado durante el inicio de la próxima semana. Según AccuWeather, u n domo de calor se volverá a posar sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, lo que favorecerá la formación de nuevos sistemas de tormentas que avanzarán hacia el este.

Según un informe meteorológico, los sistemas tormentosos se desplazarán desde Minnesota hasta Maryland cada uno o dos días, por lo que estados como Wisconsin, Iowa, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York y Maryland continuarán bajo riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas, ráfagas de viento y caída de granizo.