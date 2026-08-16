Se viene un diluvio histórico con 48 horas de fuertes tormentas: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento. (Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas fuertes para Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos durante un fin de semana extra largo marcado por la inestabilidad.

Según el informe oficial, se espera un episodio de 48 horas con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento que podría convertirse en uno de los eventos climáticos más relevantes del mes en la región del Litoral.

Luego de lo que fue un sábado marcado por el inicio de este fuerte temporal.

El aviso rige para el domingo 16 y el lunes 17 de agosto , con alerta amarilla vigente en las tres provincias. Este fenómeno se enmarca en un patrón de inestabilidad que viene afectando al centro y noreste del país, y que combina el ingreso de aire húmedo con un sistema frontal en desplazamiento.

El clima en Argentina sigue así bajo la lupa del organismo, que actualiza sus boletines de manera constante para anticipar el impacto en cada provincia.

Se viene un diluvio histórico con 72 horas de fuertes tormentas: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento,

Localidades afectadas por las fuertes tormentas

Concepción.

Curuzú Cuatiá.

Mercedes

San Roque.

Sauce

General Obligado.

San Javier.

Vera.

Concordia.Federación.

Federal.

Feliciano.

San Salvado.

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por tormentas

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar circular por zonas bajas o con antecedentes de anegamiento.

Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

Desconectar artefactos eléctricos que no sean indispensables.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de tendidos eléctricos.

Asegurar objetos sueltos que puedan volar con las ráfagas de viento.

Evitar actividades al aire libre y la circulación por rutas anegadas.

Prestar atención a los cursos de agua ante posibles crecidas repentinas.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla indica que la provincia podría verse afectada por un fenómeno de cierta intensidad que, si bien no reviste peligro inmediato para la mayoría de las actividades, exige prestar atención a la evolución del tiempo.

En este caso, el organismo advierte sobre tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían derivar en lluvias abundantes en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: