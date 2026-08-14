Llega el diluvio del año con 24 horas de tormentas: se esperan lluvias intensas, nubes negras y fuertes ráfagas de vientos

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento para las próximas 24 horas en la provincia de Misiones.

Clima en Posadas, Misiones, según el SMN

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento intensas, con foco en las zonas bajo alerta amarilla.

En Posadas , capital provincial, el pronóstico para la tarde y la noche indica tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación de entre 40% y 70% durante la tarde y de 10% a 40% en la noche.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento intensas, con foco en las zonas bajo alerta amarilla. EFE

La temperatura rondaría los 20°C por la tarde y descendería a 17°C por la noche, con vientos del noroeste de 7 a 12 km/h que rotarían al sudoeste durante la noche, con intensidad de 0 a 2 km/h.

Áreas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Según el informe oficial, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a:

Eldorado .

Iguazú .

Las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo.

El fenómeno se enmarca dentro de un sistema de inestabilidad que recorre buena parte del territorio argentino, con Misiones como una de las provincias más comprometidas.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

Ante la alerta amarilla vigente, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No permanecer debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Asegurar objetos sueltos que puedan volarse por las ráfagas de viento.

Alejarse de zonas costeras, ríos y arroyos por riesgo de crecidas súbitas.

Circular con precaución y solo si es estrictamente necesario.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y la Defensa Civil local.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla es el primer nivel dentro de la escala de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Indica que existe una condición climática que representa un riesgo relativamente bajo para la población, pero que igualmente requiere estar atentos a la evolución del fenómeno y a las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones pueden intensificarse en pocas horas.