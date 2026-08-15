El vinagre blanco se convirtió en una de las alternativas naturales más utilizadas en la limpieza del hogar y muchas personas lo incorporan en la rutina de la cocina por ser económico. En el caso de las esponjas, puede utilizarse como un higienizante capaz de eliminar microorganismos que puedan ser perjudiciales para la salud.

La esponja suele acumular restos de humedad, comida y bacterias durante su uso. Este utensilio puede convertirse en un foco de agentes tóxicos para la salud, por lo que su correcta limpieza y reemplazo son importantes.

Por qué sirve rociar vinagre en la esponja de la cocina

El principal motivo responde a que el vinagre ayuda a aflojar residuos, reducir olores y limpiar determinadas superficies gracias a su acidez.

Si bien su uso es útil, no significa que esterilice al 100% la esponja. Los estudios demuestran su utilidad para frenar el avance de algunos microorganismos, pero es menos eficaz que los desinfectantes domésticos.

La combinación de humedad, restos de alimentos y la estructura porosa de la esponja favorecen la presencia de bacterias y moho.

Para aplicar correctamente el truco, se deberá seguir los siguientes pasos:

En un rociador, hacer una mezcla de 50% agua y 50% vinagre blanco.

Dejarlo en la cocina para tenerlo al alcance.

Tras lavar los platos, rociar vinagre en la esponja y dejar actuar por unos minutos.

Pasado el tiempo, enjuagar con agua y dejar secar.

Cuándo conviene cambiar la esponja de la cocina

Este método de limpieza no elimina la necesidad periódica de cambiar la esponja. Suele ser buen momento de reemplazarla cuando presenta mal olor persistente, restos de comida difíciles de retirar, deterioro visible o permanece húmeda durante largos períodos.