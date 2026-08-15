Diego Fernández, ingeniero químico: “Hay un método efectivo para eliminar el sarro del vidrio de la ducha”.

Un ingeniero químico explicó cuál es la forma correcta de limpiar el vidrio del box de la ducha para evitar que las manchas blancas se vuelvan imposibles de sacar.

Según Diego Fernández, especialista consultado sobre el tema, los productos de limpieza convencionales solo resuelven una parte del problema.

Detrás de esas manchas opacas hay una combinación de dos tipos de residuos: los cristales de calcio y magnesio que se acumulan cuando el agua se evapora, y una capa grasosa que se forma cuando los restos de jabón y shampoo se mezclan con esos minerales.

Esa combinación es la que le da al vidrio ese aspecto opaco y áspero al tacto.

El método en dos pasos que recomienda el especialista

Para resolver ambos problemas, Fernández propuso una rutina simple de aplicar en casa, dividida en dos etapas bien diferenciadas.

Diego Fernández, ingeniero químico: “Hay un método efectivo para eliminar el sarro del vidrio de la ducha”. Gemini.

En la primera, hay que remover los residuos orgánicos. Para eso, se prepara una solución con 500 mililitros de agua y una cucharadita de detergente líquido .

Se aplica sobre el vidrio con una esponja o un paño suave, frotando bien para desengrasar la superficie y eliminar los restos de jabón.

En la segunda etapa, se ataca la incrustación inorgánica, es decir, el sarro propiamente dicho. Para eso, el especialista recomendó usar vinagre de limpieza o vinagre industrial , que tiene una concentración más alta que el vinagre común de cocina.

Se aplica sobre el vidrio, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con abundante agua hasta que no queden residuos.

Por qué conviene limpiar el box con frecuencia

Si el vidrio no se limpia de manera regular, las capas de residuos se acumulan y generan un microambiente ácido que, con el tiempo, puede dañar la superficie de forma permanente.

Lo que en un principio parece una simple mancha puede convertirse en una corrosión que ya no se soluciona con productos caseros. En esos casos, la única alternativa es un pulido profesional con abrasivos ultrafinos, como el óxido de cerio, un tratamiento costoso y delicado que requiere la intervención de un especialista.

Por eso, la recomendación del ingeniero es incorporar la limpieza en dos pasos como una rutina habitual, y no solo como una solución de emergencia cuando las manchas ya se instalaron y son más difíciles de remover.

Para no olvidarse de ningún paso, el procedimiento completo se puede resumir así:

Preparar la solución de detergente y aplicarla con una esponja.

Frotar bien para desengrasar el vidrio.

Aplicar vinagre de limpieza o industrial sobre el sarro.

Dejar actuar unos minutos y enjuagar con abundante agua.

Secar el vidrio después de cada ducha para prevenir nuevas manchas.

Mantener esta rutina simple, aunque implique un par de minutos extra después de cada ducha, alcanza para que el vidrio del box se conserve transparente y brillante por mucho más tiempo, sin necesidad de recurrir a tratamientos profesionales ni productos costosos.