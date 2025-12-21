En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes y lluvias persistentes durante más de 48 horas.

El temporal afectará principalmente a Jujuy y se extenderá hacia provincias del norte argentino, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

Se acerca un ciclón que traerá tormentas intensas con 48 horas de lluvias: las zonas afectadas

Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 72 horas en el norte del país

¿Cuándo llegan las tormentas a Jujuy?

Las lluvias comenzarán este domingo 21 de diciembre con precipitaciones aisladas durante el día y tormentas fuertes por la noche. El fenómeno se extenderá hasta el martes 23, con lluvias y tormentas persistentes, y continuará con inestabilidad durante el resto de la semana.

En Salta se espera un panorama similar, con tormentas durante más de dos días consecutivos y condiciones de inestabilidad a lo largo de la semana, aunque las precipitaciones serán menos intensas que en Jujuy.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Según el SMN, las zonas más comprometidas en Jujuy serán:

  • San Pedro
  • Perico
  • Palpalá
  • San Salvador de Jujuy
  • Libertador General San Martín
  • Humahuaca
Servicio Meteorológico Nacional

Chau licencia de conducir: el Gobierno le sacará el registro a todas estas personas desde diciembre

Murió la Ley de Alquileres: desde enero los inquilinos pagarán un monto extra

¿Cómo seguirá el clima en Jujuy?

El SMN anticipa una semana marcada por lluvias y tormentas, con temperaturas cálidas y alta humedad. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.

El pronóstico extendido es el siguiente:

  • Domingo 21: mínima de 18°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas durante el día y tormentas fuertes por la noche.
  • Lunes 22: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas durante el resto del día.
  • Martes 23: mínima de 17°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
  • Miércoles 24: mínima de 16°C y máxima de 29°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y con tormentas aisladas por la tarde-noche.
  • Jueves 25: mínima de 18°C y máxima de 30°C, con lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.
  • Viernes 26: mínima de 19°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas por la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde-noche.
  • Sábado 27: mínima de 22°C y máxima de 29°C, con el cielo parcialmente nublado.