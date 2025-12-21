El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes y lluvias persistentes durante más de 48 horas.

El temporal afectará principalmente a Jujuy y se extenderá hacia provincias del norte argentino, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

¿Cuándo llegan las tormentas a Jujuy?

Las lluvias comenzarán este domingo 21 de diciembre con precipitaciones aisladas durante el día y tormentas fuertes por la noche. El fenómeno se extenderá hasta el martes 23, con lluvias y tormentas persistentes, y continuará con inestabilidad durante el resto de la semana.

En Salta se espera un panorama similar, con tormentas durante más de dos días consecutivos y condiciones de inestabilidad a lo largo de la semana, aunque las precipitaciones serán menos intensas que en Jujuy.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Según el SMN, las zonas más comprometidas en Jujuy serán:

San Pedro

Perico

Palpalá

San Salvador de Jujuy

Libertador General San Martín

Humahuaca

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Jujuy?

El SMN anticipa una semana marcada por lluvias y tormentas, con temperaturas cálidas y alta humedad. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.

El pronóstico extendido es el siguiente: