El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que provocará tormentas fuertes y lluvias persistentes durante más de 48 horas.
El temporal afectará principalmente a Jujuy y se extenderá hacia provincias del norte argentino, generando acumulados significativos y riesgo de inundaciones en áreas urbanas.
¿Cuándo llegan las tormentas a Jujuy?
Las lluvias comenzarán este domingo 21 de diciembre con precipitaciones aisladas durante el día y tormentas fuertes por la noche. El fenómeno se extenderá hasta el martes 23, con lluvias y tormentas persistentes, y continuará con inestabilidad durante el resto de la semana.
En Salta se espera un panorama similar, con tormentas durante más de dos días consecutivos y condiciones de inestabilidad a lo largo de la semana, aunque las precipitaciones serán menos intensas que en Jujuy.
¿Qué zonas se verán afectadas?
Según el SMN, las zonas más comprometidas en Jujuy serán:
- San Pedro
- Perico
- Palpalá
- San Salvador de Jujuy
- Libertador General San Martín
- Humahuaca
¿Cómo seguirá el clima en Jujuy?
El SMN anticipa una semana marcada por lluvias y tormentas, con temperaturas cálidas y alta humedad. Tras el paso del ciclón, se espera un fin de semana con cielo parcialmente nublado.
El pronóstico extendido es el siguiente:
- Domingo 21: mínima de 18°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas durante el día y tormentas fuertes por la noche.
- Lunes 22: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas durante el resto del día.
- Martes 23: mínima de 17°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
- Miércoles 24: mínima de 16°C y máxima de 29°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y con tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Jueves 25: mínima de 18°C y máxima de 30°C, con lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.
- Viernes 26: mínima de 19°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas por la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde-noche.
- Sábado 27: mínima de 22°C y máxima de 29°C, con el cielo parcialmente nublado.