El arranque de la semana estará marcado por un fuerte deterioro de las condiciones del clima en Colombia. Entre el lunes 11 y el martes 12 de mayo, amplias zonas del territorio nacional enfrentarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y chubascos persistentes que podrían convertirse en uno de los episodios más fuertes de precipitación de las últimas semanas. De acuerdo con los más recientes pronósticos meteorológicos y reportes del Ideam, las precipitaciones más fuertes impactarán especialmente a las regiones Andina, Caribe y Pacífica, donde ya se vienen registrando acumulados importantes de agua y altos niveles de humedad en los suelos. El panorama aumenta el riesgo de inundaciones urbanas, caída de árboles, deslizamientos y crecientes repentinas en ríos y quebradas. El Ideam advirtió que varios departamentos tendrán jornadas con lluvias constantes y tormentas eléctricas durante el inicio de la semana. Entre las zonas con mayor probabilidad de afectaciones aparecen: En sectores del Golfo de Urabá también se prevé un aumento significativo de precipitaciones, acompañado por ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas. Las principales capitales del país amanecerán con ambiente húmedo, nubosidad variable y lluvias intermitentes. Bogotá tendrá temperaturas entre los 9 y 20 grados, con lloviznas persistentes tanto el lunes como el martes. En Medellín se esperan máximas cercanas a los 30 grados, aunque acompañadas por lluvia débil y cielo parcialmente cubierto. Cali y Bucaramanga serán dos de las ciudades con mayor probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos fuertes durante las tardes y noches. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta mantendrán temperaturas superiores a los 30 grados, pero con sensación térmica elevada por cuenta de la humedad y episodios de lluvia dispersa. Mientras tanto, ciudades como Manizales, Pereira, Armenia y sectores del Eje Cafetero continuarán bajo condiciones de alta inestabilidad atmosférica, con lluvias frecuentes durante gran parte del día. El actual periodo de lluvias está relacionado con varios fenómenos atmosféricos que coinciden sobre el territorio colombiano. El Ideam explicó que la persistencia de humedad, el ingreso de frentes fríos y los remanentes asociados al fenómeno de La Niña están potenciando las precipitaciones. Además, Colombia ya atraviesa la primera temporada lluviosa del año, una etapa que históricamente incrementa las tormentas sobre las regiones Andina y Caribe. Los expertos señalan que la combinación entre altas temperaturas, humedad constante y nubosidad favorece la formación de tormentas eléctricas y lluvias de gran intensidad, especialmente en horas de la tarde y la noche. El pronóstico climático indica que las precipitaciones podrían mantenerse hasta finales de mayo en varias regiones del país. Aunque algunos días presentarán reducciones parciales de nubosidad, las lluvias no desaparecerán completamente. El Ideam anticipa semanas marcadas por cambios bruscos entre periodos secos y fuertes aguaceros, un comportamiento típico de transición climática durante esta época del año. Incluso, las autoridades meteorológicas no descartan nuevos episodios de tormentas fuertes durante la segunda mitad de mayo, especialmente en zonas montañosas y corredores urbanos vulnerables. El Ideam confirmó que el país atraviesa una fase activa de la primera temporada de lluvias de 2026, especialmente sobre la región Andina y sectores del Caribe. Según la entidad, el patrón climático seguirá dominado por alta humedad atmosférica y nubosidad persistente, lo que mantendrá condiciones favorables para nuevos episodios de precipitaciones intensas. Aunque algunas zonas de la Orinoquía y la Amazonía podrían experimentar disminución parcial de nubosidad, el calor y la sensación térmica continuarán siendo elevados debido a los altos niveles de humedad presentes en el ambiente.