Luego de varios días con altas temperaturas y marcas que rozarán los 34 grados, el pronóstico oficial anticipa un cambio brusco del clima. De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el calor intenso dará paso a un escenario dominado por tormentas eléctricas fuertes, lluvias abundantes y un marcado descenso térmico durante el fin de semana.
El fenómeno no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires: la inestabilidad se extenderá sobre gran parte del Área Metropolitana (AMBA) y zonas del noreste y sudeste bonaerense, con episodios que podrían incluir ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y acumulados de lluvia significativos en cortos períodos.
Alerta por tormentas: qué advierte el SMN
Según los modelos meteorológicos que analiza el organismo, la combinación de aire muy cálido y húmedo con el ingreso de un frente frío favorecerá la formación de tormentas a partir del sábado. Este tipo de eventos suele generar:
- Descargas eléctricas frecuentes
- Lluvias intensas en lapsos breves
- Posible caída de granizo aislado
- Ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h
Desde el SMN recomiendan seguir de cerca las alertas oficiales, ya que la intensidad de las tormentas podría variar por zonas y horarios.
Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima el fin de semana
Durante la semana, el calor será el gran protagonista:
- Jueves: será el día más extremo, con una máxima cercana a los 34 °C. El cielo se mantendrá algo nublado y el calor será agobiante, especialmente por la tarde.
- Viernes: continuará el tiempo cálido, con máximas en torno a los 32 °C. A lo largo del día aumentará la nubosidad, una señal previa al cambio de condiciones.
- Sábado: comenzará el deterioro del tiempo. Se espera mayor inestabilidad, con probabilidad creciente de tormentas fuertes hacia la tarde y la noche. Las temperaturas máximas descenderán a 27 grados, con rafagas de viento de hasta 50km/h.
- Domingo: persistirán las tormentas aisladas y chaparrones, con cielo mayormente nublado y un ambiente más fresco.
- Para el lunes: el pronóstico indica una mejora gradual, con cese de las precipitaciones y condiciones más estables.
Recomendaciones ante tormentas eléctricas
Ante este escenario, los especialistas aconsejan:
- Evitar actividades al aire libre durante las tormentas
- No refugiarse bajo árboles ni postes
- Asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas
- Mantenerse informado a través de los avisos del SMN