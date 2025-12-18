Se acerca un ciclón que traerá tormentas intensas con 48 horas de lluvias: las zonas afectadas

Luego de varios días con altas temperaturas y marcas que rozarán los 34 grados, el pronóstico oficial anticipa un cambio brusco del clima. De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el calor intenso dará paso a un escenario dominado por tormentas eléctricas fuertes, lluvias abundantes y un marcado descenso térmico durante el fin de semana.

El fenómeno no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires: la inestabilidad se extenderá sobre gran parte del Área Metropolitana (AMBA) y zonas del noreste y sudeste bonaerense, con episodios que podrían incluir ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y acumulados de lluvia significativos en cortos períodos.

Alerta por tormentas: qué advierte el SMN

Según los modelos meteorológicos que analiza el organismo, la combinación de aire muy cálido y húmedo con el ingreso de un frente frío favorecerá la formación de tormentas a partir del sábado. Este tipo de eventos suele generar:

Descargas eléctricas frecuentes

Lluvias intensas en lapsos breves

Posible caída de granizo aislado

Ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h

Desde el SMN recomiendan seguir de cerca las alertas oficiales, ya que la intensidad de las tormentas podría variar por zonas y horarios.

Tormenta eléctrica

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima el fin de semana

Durante la semana, el calor será el gran protagonista:

Jueves: será el día más extremo, con una máxima cercana a los 34 °C . El cielo se mantendrá algo nublado y el calor será agobiante, especialmente por la tarde.

Viernes : continuará el tiempo cálido, con máximas en torno a los 32 °C. A lo largo del día aumentará la nubosidad, una señal previa al cambio de condiciones.

Sábado: comenzará el deterioro del tiempo. Se espera mayor inestabilidad, con probabilidad creciente de tormentas fuertes hacia la tarde y la noche. Las temperaturas máximas descenderán a 27 grados, con rafagas de viento de hasta 50km/h.

Domingo: persistirán las tormentas aisladas y chaparrones, con cielo mayormente nublado y un ambiente más fresco.

Para el lunes: el pronóstico indica una mejora gradual, con cese de las precipitaciones y condiciones más estables.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

Ante este escenario, los especialistas aconsejan: