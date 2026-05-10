El más reciente boletín del IDEAM advirtió sobre un escenario de lluvias intensas, crecientes súbitas y posibles inundaciones en distintas regiones de Colombia. El informe, actualizado el 9 de mayo de 2026, señala especial atención para departamentos del Pacífico, Caribe y zonas de la cuenca Magdalena-Cauca, donde persisten alertas hidrológicas por el aumento en los niveles de varios ríos. Con el avance de la temporada de lluvias, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente en municipios cercanos a ríos y quebradas con antecedentes de desbordamientos recientes o inundaciones. El documento del IDEAM indica que una de las zonas más comprometidas es la región del Pacífico colombiano, donde se mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en varios ríos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Entre las áreas bajo observación aparecen municipios como Quibdó, Istmina, Medio San Juan, Buenaventura, Tumaco y López de Micay, debido al incremento en los niveles de ríos y afluentes. También se reportaron inundaciones recientes en algunos sectores de Valle del Cauca y Chocó. En el Caribe, las alertas se concentran especialmente en la cuenca del río Atrato y en sectores de Antioquia y Chocó, donde existe riesgo de crecientes súbitas e inundaciones. El IDEAM pidió especial atención en municipios como Vigía del Fuerte, Bojayá, Riosucio y Unguía. El reporte hidrológico incluye varias zonas donde las autoridades sugieren vigilancia permanente ante el aumento de caudales: El IDEAM también mencionó reportes recientes de inundaciones y desbordamientos en municipios como Andalucía, Trujillo, Suárez y Galán, asociados a las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días. Aunque el informe se enfoca principalmente en alertas hidrológicas, las autoridades señalaron que las fuertes lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en sectores del Pacífico y la región andina. En este contexto, las recomendaciones incluyen evitar transitar por zonas inundadas, no cruzar ríos crecidos y permanecer atentos a comunicados de alcaldías y organismos de gestión del riesgo. Además, las condiciones atmosféricas propias de la temporada lluviosa pueden favorecer episodios de granizo aislado en algunas zonas montañosas y urbanas de la región andina, especialmente durante tormentas de alta intensidad.