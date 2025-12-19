El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una fuerte tormenta a Buenos Aires y otras provincias. El fenómeno climático se comenzará a formar el viernes a la noche y traerá intensas lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que harán descender la temperatura.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que durante la noche del viernes 19 de diciembre se formará una fuerte tormenta en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se espera que golpee el AMBA durante la madrugada del sábado 20 con lluvias y ráfagas de viento para bajar la sensación térmica hasta los 20°.

Pronóstico del clima para Buenos Aires. Fuente: SMN.

El fenómeno climático se mantendrá durante varias horas y se espera que recién durante la noche del sábado. Las principales localidades afectadas serán:

AMBA

La Plata

Ezeiza

Chascomús

Dolores

La Costa Atlántica

9 de Julio

Chacabuco

Qué otras provincias afectará el temporal

El impacto de la tormenta no será solo en la capital, sino que también afectará otras provincias.

Santa Fe y Santiago del Estero

Las lluvias llegarán durante la madrugada del sábado y se espera un acumulado de 19 milímetros para la tarde. La sensación térmica se ubicará cerca de los 22° con vientos de hasta 40 km/h.

San Luis y Córdoba

La tormenta llegará para apaciguar la ola de calor de 37° en San Luis y Córdoba. Las lluvias se prolongarán durante todo el fin de semana y el clima recién mejorará para el lunes 22 de diciembre.

La Rioja, Catamarca y Tucumán

Las provincias ubicadas en el centro y norte del país se verán afectadas por el temporal. Las precipitaciones acumularán hasta 6 milímetros durante el fin de semana. Sin embargo, lo más fuerte del fenómeno climático se dará el lunes, donde se esperan hasta 20 milímetros de agua y vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del clima para la Ciudad: