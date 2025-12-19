El pronóstico marca que llegarán tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en diferentes provincias de Argentina. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los fenómenos climáticos durarán durante 6 días seguidos.

Las precipitaciones comienzan a partir de este mismo viernes, por lo que se extenderá incluso hasta el festejo de Navidad, el 24 y 25 de diciembre. En ese sentido, el foco está puesto principalmente en las provincias del norte.

Se vienen las lluvias torrenciales con tormentas eléctricas por 6 días seguidos: qué provincias afectará. Foto: SMN

Alerta por tormentas y lluvias: las zonas afectadas

Según informó el SMN, su mapa indica que las lluvias empezarán este viernes en las provincias del norte argentino, en medio de una ola de calor que llegó hasta 38° C.

Se trata de seis días continuos en donde las precipitaciones serán las protagonistas en estas jurisdicciones:

Viernes 19 : Jujuy, Salta, este de Formosa, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis, Mendoza, norte de La Pampa, este de Buenos Aires, sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego

Sábado 20 : Jujuy, Salta, Santa Fe, Córdoba, sur de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, sur de La Rioja, norte de Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, sur de Río Negro, Chubut

Domingo 21 : Jujuy, Salta, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, sur de La Rioja, Chaco, norte de Mendoza, San Luis, San Juan, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, sur de Neuquén, Tierra del Fuego

Lunes 22 : Jujuy, Salta, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, norte de Córdoba, Snata Fe

Martes 23 : Jujuy, Salta, Formosa, Misiones

Miércoles 24 : Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan

Jueves 25: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca.

¿Qué efectos traerán estos fenómenos climáticos?

El organismo que vigila el clima en Argentina advirtió que se trata de una alerta amarilla, en la que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”.

De esta manera, especificaron que estas provincias serán “afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. A su vez, puede haber frecuente actividad eléctrica, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

No se descartan fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Por último, los valores de precipitación se colocarán entre 30 y 70 mm, aunque pueden superarse de forma puntual.