Vuelven las tormentas eléctricas y lluvias torrenciales al país, de acuerdo a la nueva alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estos fenómenos climáticos durarán por 72 horas seguidas y afectarán a gran parte del norte del país.

Las precipitaciones se comenzarán a sentir durante este mismo martes y se sentirán durante gran parte de la semana . Mientras tanto, las temperaturas se colocarán en algunas provincias en 30° C y subirán con el correr de los días.

Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 72 horas: a quién afecta. Foto: SMN

Alerta por tormentas y lluvias: a qué zonas afecta

La principal zona afectada por las tormentas será el norte argentino, aunque no se descarta que haya otras provincias del sur afectadas con diferentes focos dependiendo del día:

Martes 16 : Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Miércoles 17 : Catamarca, La Rioja, Mendoza, La Pampa, sur de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Jueves 18 : Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Viernes 19: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, sur de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, este de Río Negro, este de Santa Cruz.

Alerta por fuertes ráfagas de viento: las zonas afectadas

Junto a las alertas por tormentas, también se esperan fuertes ráfagas de viento durante esta semana. De acuerdo al organismo, la alerta amarilla indica “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h”.

Entre las zonas afectadas, está Santa Cruz, Chubut, Córdoba, La Rioja y San Luis. Por este motivo, el SMN dejó algunas recomendaciones para los residentes de estas provincias: