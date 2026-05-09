La Ciudad de México se prepara para varios días de lluvias fuertes a muy fuertes que podrían generar complicaciones en distintas zonas de la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, emitió un Aviso Especial por un temporal que se extenderá del domingo 10 al jueves 14 de mayo, acompañado de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. De acuerdo con el organismo capitalino, las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y canales, así como afectaciones en la movilidad. Las autoridades de la SGIRPC pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones preventivas para evitar riesgos durante este periodo de inestabilidad atmosférica. El pronóstico del clima señala que las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 28 grados Celsius, aunque la presencia constante de nubosidad y lluvias podría modificar las condiciones en distintas alcaldías. Protección Civil alertó que las tormentas podrían registrarse principalmente por las tardes y noches, aumentando el riesgo de caída de ramas, árboles y estructuras ligeras debido a las fuertes rachas de viento. Las autoridades del Gobierno de la CDMX recordaron que mayo marca el inicio de la temporada de lluvias, por lo que exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones desde ahora para evitar accidentes y reducir afectaciones en vialidades y viviendas. La SGIRPC reiteró que el monitoreo climático será permanente durante los próximos días y pidió a la población reportar cualquier emergencia al 911 o a los servicios de protección civil de cada alcaldía. También recomendó anticipar tiempos de traslado y extremar cuidados ante posibles tormentas eléctricas y caída de granizo en distintos puntos de la ciudad.