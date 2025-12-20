En esta noticia
Con la Nochebuena y la Navidad a punto de llegar la gran incógnita que se presenta en muchas familias es saber cómo estará el clima, ya que dependiendo del pronóstico puede cambiar el menú de la cena y el almuerzo de Navidad y la ubicación de la mesa.
Cómo estará el clima para Nochebuena
Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico extendido, para el próximo miércoles 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena, no hay pronóstico de lluvias.
Para aquellos que buscan armar la mesa navideña en el patio o el jardín y disfrutar de un asado, la noche estará ideal y si bien habrá algunas nubes, no se esperan precipitaciones.
En cuanto a la temperatura, la mínima será de 22 grados mientras que la máxima se ubicará en los 33 grados. Por su parte, a lo largo de la jornada la nubosidad irá variando y el cielo estará mayormente nublado.
Cómo estará el clima para la Navidad
Durante el 25 de diciembre el calor se mantendrá y la temperatura mínima partirá en 22 grados y la máxima llegará a 33. Al igual que en Nochebuena, tampoco están previstas tormentas y el almuerzo de Navidad podrá disfrutarse sin ningún tipo de inconveniente.
Además del buen tiempo, se espera que la jornada sea mayormente soleada, aunque no se descarta que hacia el anochecer aparezca un porcentaje mayor de nubosidad. No obstante, será sin precipitaciones.
Recetas fáciles para Nochebuena y Navidad
Tanto para la Nochebuena como para la Navidad existen muchas recetas que son un clásico de estas fechas y prepararlas es muy sencillo.
Entre las más populares se encuentran:
- Vitel toné clásico: se hierve el peceto hasta que esté tierno, se corta en fetas finas y se cubre con una salsa fría hecha con atún, mayonesa, alcaparras y caldo.
- Ensalada rusa: papas y zanahorias hervidas se mezclan con arvejas, mayonesa y sal. Se deja enfriar bien antes de servir.
- Tomates rellenos: se vacían los tomates y se rellenan con una preparación de arroz, atún, huevo duro y mayonesa. Se sirven fríos.
- Pionono arrollado salado: se rellena con jamón, queso, lechuga y mayonesa, se enrolla y se enfría antes de cortar en rodajas.
- Matambre arrollado: se cocina el matambre, se rellena con zanahoria, huevo duro y morrón, se enrolla, se prensa y se sirve frío.
- Torre de panqueques de jamón y queso, lechuga y tomate: se intercalan capas de panqueques con jamón, queso, lechuga y tomate, uniendo con mayonesa o queso crema, y se lleva a la heladera antes de servir.