En esta noticia

Con la Nochebuena y la Navidad a punto de llegar la gran incógnita que se presenta en muchas familias es saber cómo estará el clima, ya que dependiendo del pronóstico puede cambiar el menú de la cena y el almuerzo de Navidad y la ubicación de la mesa.

Te puede interesar

Ritual antes de Navidad y Año Nuevo | Para qué sirve limpiar la superficie de la heladera y colocar agua con vinagre y sal

Cómo estará el clima para Nochebuena

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico extendido, para el próximo miércoles 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena, no hay pronóstico de lluvias.

Pronóstico extendido: ¿va a llover en Nochebuena y Navidad? Fuente: Shutterstock
Pronóstico extendido: ¿va a llover en Nochebuena y Navidad? Fuente: Shutterstock

Para aquellos que buscan armar la mesa navideña en el patio o el jardín y disfrutar de un asado, la noche estará ideal y si bien habrá algunas nubes, no se esperan precipitaciones.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 22 grados mientras que la máxima se ubicará en los 33 grados. Por su parte, a lo largo de la jornada la nubosidad irá variando y el cielo estará mayormente nublado.

Cómo estará el clima para la Navidad

Durante el 25 de diciembre el calor se mantendrá y la temperatura mínima partirá en 22 grados y la máxima llegará a 33. Al igual que en Nochebuena, tampoco están previstas tormentas y el almuerzo de Navidad podrá disfrutarse sin ningún tipo de inconveniente.

Además del buen tiempo, se espera que la jornada sea mayormente soleada, aunque no se descarta que hacia el anochecer aparezca un porcentaje mayor de nubosidad. No obstante, será sin precipitaciones.

Te puede interesar

Ni harina ni azúcar: cómo hacer un pan dulce saludable para comer en Navidad y Año Nuevo

Recetas fáciles para Nochebuena y Navidad

Tanto para la Nochebuena como para la Navidad existen muchas recetas que son un clásico de estas fechas y prepararlas es muy sencillo.

Pronóstico extendido: ¿va a llover en Nochebuena y Navidad? Fuente: Archivo
Pronóstico extendido: ¿va a llover en Nochebuena y Navidad? Fuente: Archivo

Entre las más populares se encuentran:

  • Vitel toné clásico: se hierve el peceto hasta que esté tierno, se corta en fetas finas y se cubre con una salsa fría hecha con atún, mayonesa, alcaparras y caldo.
  • Ensalada rusa: papas y zanahorias hervidas se mezclan con arvejas, mayonesa y sal. Se deja enfriar bien antes de servir.
  • Tomates rellenos: se vacían los tomates y se rellenan con una preparación de arroz, atún, huevo duro y mayonesa. Se sirven fríos.
  • Pionono arrollado salado: se rellena con jamón, queso, lechuga y mayonesa, se enrolla y se enfría antes de cortar en rodajas.
  • Matambre arrollado: se cocina el matambre, se rellena con zanahoria, huevo duro y morrón, se enrolla, se prensa y se sirve frío.
  • Torre de panqueques de jamón y queso, lechuga y tomate: se intercalan capas de panqueques con jamón, queso, lechuga y tomate, uniendo con mayonesa o queso crema, y se lleva a la heladera antes de servir.