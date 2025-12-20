Con la Nochebuena y la Navidad a punto de llegar la gran incógnita que se presenta en muchas familias es saber cómo estará el clima, ya que dependiendo del pronóstico puede cambiar el menú de la cena y el almuerzo de Navidad y la ubicación de la mesa.

Cómo estará el clima para Nochebuena

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico extendido, para el próximo miércoles 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena, no hay pronóstico de lluvias.

Pronóstico extendido: ¿va a llover en Nochebuena y Navidad? Fuente: Shutterstock

Para aquellos que buscan armar la mesa navideña en el patio o el jardín y disfrutar de un asado, la noche estará ideal y si bien habrá algunas nubes, no se esperan precipitaciones.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 22 grados mientras que la máxima se ubicará en los 33 grados. Por su parte, a lo largo de la jornada la nubosidad irá variando y el cielo estará mayormente nublado.

Cómo estará el clima para la Navidad

Durante el 25 de diciembre el calor se mantendrá y la temperatura mínima partirá en 22 grados y la máxima llegará a 33. Al igual que en Nochebuena, tampoco están previstas tormentas y el almuerzo de Navidad podrá disfrutarse sin ningún tipo de inconveniente.

Además del buen tiempo, se espera que la jornada sea mayormente soleada, aunque no se descarta que hacia el anochecer aparezca un porcentaje mayor de nubosidad. No obstante, será sin precipitaciones.

Recetas fáciles para Nochebuena y Navidad

Tanto para la Nochebuena como para la Navidad existen muchas recetas que son un clásico de estas fechas y prepararlas es muy sencillo.

Pronóstico extendido: ¿va a llover en Nochebuena y Navidad? Fuente: Archivo

Entre las más populares se encuentran: