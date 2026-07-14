El pronóstico del tiempo para Argentina vs. Inglaterra anticipa una jornada con calor extremo y probabilidad de tormentas en Atlanta (Georgia).

Si bien la semifinal del Mundial 2026 de disputará en un estadio preparado para este tipo de situaciones, el panorama será diferente para quienes permanezcan en los alrededores.

La alerta por tormentas estará presente durante gran parte del miércoles 15 de julio, ya que podrían afectar la previa, el Fan Fest y la salida de los hinchas.

Pronóstico para Argentina vs. Inglaterra: a qué hora comenzará a llover

La mayor inestabilidad comenzará alrededor del mediodía en Atlanta. Entre los datos más importantes, se destacan:

Desde las 12:00 (hora de Atlanta): hasta un 60% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Temperatura: cerca de 29°C.

Sensación térmica: entre 31°C y 32°C.

Índice UV: nivel 9, considerado muy alto.

¿Cuál será el estado del tiempo durante la semifinal de Argentina vs. Inglaterra? (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA)

¿Cómo estará el clima durante el partido de Argentina vs. Inglaterra?

El encuentro comenzará a las 15:00 de Atlanta (16:00 de Argentina) con un ambiente muy caluroso y húmedo. Durante el partido, el pronóstico indica:

Temperatura de 31°C y 32°C.

Sensación térmica de hasta 35°C.

Entre 30% y 40% de probabilidad de chaparrones y tormentas.

El Mercedes-Benz Stadium cuenta con techo retráctil y climatización, por lo que el juego no debería verse afectado.

La semifinal de Argentina vs. Inglaterra se jugará a las 16:00 (hora Argentina) del miércoles 15 de julio. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Cuándo volverán las tormentas tras el partido

Una vez finalizado el encuentro, las condiciones volverán a tornarse más inestables. Para la salida de los hinchas se espera: