Cambian los aviones para siempre: las aerolíneas modifican la organización de la clase turista.

Las principales aerolíneas de Estados Unidos comenzaron a transformar la distribución de sus aviones con un objetivo claro: aumentar la rentabilidad de cada vuelo. La estrategia deja atrás la competencia basada únicamente en tarifas bajas y apuesta por ampliar la oferta de clase premium, mientras la clase turista pierde espacio y varios de los beneficios que antes estaban incluidos.

El cambio ya se refleja en los planes de expansión de empresas como Delta, American y United. Las compañías consideran que los pasajeros dispuestos a pagar por una experiencia superior representan una fuente de ingresos mucho más atractiva, por lo que las futuras configuraciones de cabina estarán orientadas a ofrecer más plazas de mayor categoría.

Por qué las aerolíneas están reduciendo las ventajas de la clase turista

La nueva estrategia responde a una cuestión económica. Las empresas sostienen que los asientos premium generan márgenes considerablemente más altos y, en determinados vuelos, pueden aportar ingresos similares a los obtenidos por toda la cabina económica.

Las aerolíneas buscan que el negocio dependa cada vez más del gasto de cada viajero y menos de la cantidad de pasajeros (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

En esa línea, Delta anunció que casi la mitad de los asientos de sus futuros Airbus A350-1000, previstos para incorporarse desde 2027, pertenecerán a categorías superiores. American Airlines, por su parte, proyecta incrementar en un 50% la cantidad de plazas premium antes de finalizar la década.

Ed Bastian, director ejecutivo de Delta, resumió esta visión al afirmar que “la compañía no puede competir ofreciendo los precios más bajos, sino proporcionando la mejor experiencia posible a quienes estén dispuestos a pagar por ella”. Esa política ya guía las inversiones y el rediseño de las flotas.

Qué cambios encontrarán los pasajeros al comprar un pasaje

La reorganización de las cabinas también implica modificaciones en los servicios incluidos dentro de cada tarifa. Muchas prestaciones que antes estaban disponibles para todos los pasajeros ahora pasan a cobrarse por separado en los boletos más económicos.

Entre los principales cambios se destacan:

Mayor cantidad de asientos premium dentro de los aviones.

Cobro adicional por equipaje, selección de asiento y modificaciones en muchos pasajes económicos.

Más beneficios exclusivos para quienes viajan en categorías superiores, como salas VIP, embarque prioritario y mejor servicio a bordo.

Aparición de tarifas “Basic” en cabinas premium, que mantienen el asiento de mayor categoría pero eliminan ventajas como el acceso a salones o franquicias ampliadas de equipaje.

Según explicó Joe Esposito, “esta ampliación ofrece a los clientes más opciones para elegir la experiencia de Delta que mejor se adapte a su viaje, así como una nueva forma de acceder a nuestros productos de categoría superior”. Con esta tendencia, las aerolíneas buscan que el negocio dependa cada vez más del gasto de cada viajero y menos de la cantidad de pasajeros transportados.