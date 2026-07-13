Mañana, Francia y España se verán las caras en una emocionante semifinal del Mundial 2026, programada para comenzar a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas. Este enfrentamiento no solo es un animado regreso a la rivalidad entre ambos equipos, sino que también se trata de una revancha de la semifinal de la Eurocopa 2024, donde España triunfó 2-1 sobre los franceses.

Francia, bajo la dirección de Didier Deschamps, ha tenido un camino impresionante en el torneo. Con seis victorias en igual número de partidos, los Bleus llegan a esta instancia con el mejor rendimiento de su historia en los mundiales, habiendo derrotado a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0). También lideran diversas estadísticas ofensivas, habiendo anotado un total de 16 goles y realizando 110 disparos en el torneo hasta el momento.

Por otro lado, España, dirigida por Luis de la Fuente, ha mostrado una fortaleza defensiva admirada, siendo la única selección que ha encajado solo un gol en esta edición. Su trayectoria ha sido impresionantemente invicta, comenzando con un 0-0 ante Cabo Verde, seguido por victorias sobre Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1).

Estadísticas y cifran clave

Francia ha alcanzado esta etapa por octava vez y tercera consecutiva, habiendo ganado el torneo en 2018 y sido subcampeones en 2022. En total, han disputado 32 partidos de eliminación directa en mundiales, con un balance favorable de 22 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Uno de los jugadores más destacados es Kylian Mbappé, el máximo goleador histórico de la selección francesa en Copas del Mundo, con 20 goles.

España, que ha llegado a una semifinal de un Mundial por segunda vez en su historia —la primera fue en Sudáfrica 2010, donde se coronó campeona—, disputará su partido número 20 en fases eliminatorias, con un saldo de 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Además, lleva una impresionante racha de 36 partidos sin perder, quedando a solo dos de igualar el récord mundial que posee Italia.

Historial de enfrentamientos

El historial entre Francia y España es amplio, con más de 35 enfrentamientos, aunque solo uno tuvo lugar en un Mundial. En ese partido de octavos de final de 2006, Francia ganó 3-1.

El árbitro designado para el partido será Iván Bárton Cisneros.

Horarios para el partido según países

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas