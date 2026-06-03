Arqueólogos descubren una isla artificial de más de 5.000 años dentro de un lago en Escocia: todavía guarda misterios sin resolver.

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En un lago de Escocia, arqueólogos encontraron una estructura que reescribe parte de la historia de la ingeniería prehistórica: un crannog, isla artificial construida hace más de 5.000 años con madera , sin metal ni maquinaria de ningún tipo.

El hallazgo no solo sorprendió por su antigüedad, que supera a Stonehenge, sino por lo que esconde debajo de la superficie.

Qué es un crannog y por qué este descubrimiento es diferente

Un crannog es una plataforma artificial levantada sobre el agua , anclada al lecho de un lago mediante estacas de madera.

Eran construcciones habitacionales usadas en el período neolítico, hace entre 5.000 y 6.000 años, principalmente en Escocia e Irlanda. La mayoría de los que se conocían correspondían a la Edad del Hierro, mucho más recientes.

Este ejemplar, localizado en un lago escocés aún no revelado públicamente por el equipo investigador, cambió ese panorama.

Las dataciones confirmaron que la madera utilizada supera los cinco milenios de antigüedad.

El misterio que los científicos todavía no pudieron resolver

Lo que dejó perplejos a los arqueólogos no fue solo la edad del crannog, sino lo que detectaron bajo el agua: una gran plataforma de madera oculta que se extiende más allá de los límites visibles de la isla.

La estructura subacuática sugiere que la construcción original era considerablemente más grande de lo que aparenta desde la superficie.

Arqueólogos descubren una isla artificial de más de 5.000 años dentro de un lago en Escocia: todavía guarda misterios sin resolver. (Imagen ilustrativa) Generado con IA.

Los investigadores aún no determinaron:

Para qué se usaba la plataforma sumergida.

Si era parte de la zona habitable o cumplía otra función.

Por qué la sección visible y la subacuática tienen características constructivas distintas.

La madera se conservó en condiciones excepcionales gracias al ambiente anaeróbico del fondo del lago, que impidió su descomposición durante milenios.

El equipo de la Universidad de Southampton trabaja en colaboración con el SCAPE Trust, organización escocesa dedicada a la preservación del patrimonio costero y acuático, que financia las excavaciones subacuáticas en curso.

Lo que empezó como una exploración rutinaria en un lago escocés derivó en uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes del año para el estudio del neolítico europeo.

La plataforma oculta sigue siendo, por ahora, el mayor enigma sin respuesta.