Viajes El Corte Inglés ha puesto en marcha una nueva promoción para quienes buscan una escapada europea a precio reducido. La propuesta permite viajar a Escocia con un paquete que incluye vuelo y alojamiento, en una oferta pensada para estancias cortas. El destino principal es Edimburgo, una ciudad reconocida por su historia, su arquitectura y su amplia oferta cultural. La promoción está especialmente dirigida a quienes desean descubrir sus calles adoquinadas, sus festivales y su patrimonio, en un viaje de 4 días y 3 noches. El paquete turístico ofrece una escapada a Edimburgo con vuelo de ida y vuelta en clase turista desde Madrid y estancia en hotel. La ciudad, capital de Escocia, destaca por su riqueza cultural, su arquitectura histórica y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Además, la propuesta está pensada para quienes quieren explorar tanto la ciudad como sus alrededores, con la posibilidad de descubrir los paisajes de las Highlands y los castillos escoceses. El viaje se presenta como una opción ideal para fans de sagas como Harry Potter u Outlander, gracias a sus escenarios emblemáticos. Una caminata hasta la cima de Arthur’s Seat permite disfrutar de una de las mejores vistas de Edimburgo. Este antiguo volcán, ubicado en el Parque de Holyrood, ofrece rutas accesibles como la “ruta verde”, ideal para familias y principiantes. El Castillo de Edimburgo es una visita imprescindible. Construido en el siglo XII, fue residencia real y fortaleza militar. En su interior se pueden conocer episodios clave de la historia escocesa y admirar las joyas de la corona. The Real Mary King’s Close ofrece una experiencia única bajo tierra. A través de visitas guiadas, permite conocer las duras condiciones de vida en el siglo XVII y los episodios relacionados con la peste en la ciudad. Desde Calton Hill se obtienen vistas panorámicas de la ciudad y del estuario del Forth. En la cima se encuentra el Monumento Nacional Escocés, inspirado en el Partenón de Atenas, uno de los iconos visuales de Edimburgo. El Museo Nacional de Escocia es una de las principales atracciones culturales y de acceso gratuito. Ofrece exposiciones sobre historia, ciencia y tecnología, además de muestras interactivas para todos los públicos. El paquete está disponible desde 463 euros por persona en España para una estancia de 4 días y 3 noches en habitación doble. Los precios corresponden a nuevas reservas realizadas desde el 6 de enero para viajar en fechas seleccionadas hasta el 31 de diciembre de 2026. Por otro lado, se ofrece la posibilidad de pago en tres meses con la tarjeta de El Corte Inglés, sujeto a aprobación. Todas las condiciones, fechas y programas adheridos deben consultarse previamente antes de formalizar la reserva.