Se viene el eclipse solar total del siglo: el fenómeno astronómico que detendrá el tiempo.

El 2 de agosto de 2027, la Luna volverá a colocarse entre la Tierra y el Sol para producir un eclipse solar total de características extraordinarias. Durante varios minutos, la sombra del satélite cubrirá completamente al astro y transformará el día en una escena de oscuridad.

La duración excepcional tendrá una explicación astronómica: la distancia entre la Luna y la Tierra varía debido a la forma de su órbita, mientras que la alineación entre ambos cuerpos y el Sol determinará cuánto tiempo permanecerá la sombra sobre determinadas regiones.

Por qué el eclipse de 2027 tendrá una duración excepcional

La Luna alcanzará una posición que hará que su tamaño aparente sea suficiente para ocultar por completo el disco solar durante un período prolongado. A esto se sumarán la velocidad con la que se desplaza su sombra y la geometría del recorrido sobre la superficie terrestre.

La fase total llegará aproximadamente a 6 minutos y 22 segundos en Luxor.

El récord del siglo XXI continuará perteneciendo al eclipse de 2009, con 6 minutos y 39 segundos.

Algunas zonas próximas a Luxor rozarán los 6 minutos y 23 segundos.

Para ver los eclipses solares debes tener protección ocular. ChatGPT

La franja de totalidad comenzará sobre el Atlántico y atravesará sectores del sur de Europa antes de avanzar por África y Medio Oriente. En España alcanzará lugares como Cádiz, Ceuta y Melilla, y luego seguirá hacia Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Qué se verá durante el eclipse y cómo observarlo

La llegada de la totalidad permitirá contemplar fenómenos que habitualmente resultan invisibles. Entre ellos estarán las perlas de Baily, el llamado anillo de diamante y la corona solar alrededor de la silueta de la Luna.

Las perlas aparecen como pequeños destellos antes de la totalidad.

El anillo de diamante surge como un intenso punto luminoso.

La corona solar podrá observarse durante la fase completamente oscura.

La seguridad será fundamental durante las etapas parciales del eclipse, ya que mirar directamente al Sol puede provocar daños oculares irreversibles:

Se deberán utilizar visores solares certificados bajo la norma ISO 12312-2.

Los lentes tendrán que estar libres de rayones, perforaciones o deterioro.

No deberán utilizarse gafas de sol comunes, filtros caseros, placas de rayos X ni negativos fotográficos.

Telescopios, binoculares y cámaras necesitarán filtros solares especializados colocados en su parte frontal.

En cambio, México y América Latina quedarán fuera de la franja de totalidad, por lo que el eclipse no podrá observarse directamente como un eclipse solar total desde esas regiones.