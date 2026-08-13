Confirmado | Si te duelen los ojos después del eclipse solar, esto es lo que debes hacer

El pasado 12 de agosto tuvo lugar un eclipse solar total, que pudo presenciarse principalmente en una franja del hemisferio norte que incluyó Groenlandia, el oeste de Islandia, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña zona del noreste de Portugal.

En este contexto, los expertos en oftalmología explican que es necesario tomar ciertos recaudos en caso de exponerse directamente al fenómeno astronómico. Para observar un eclipse solar de manera segura, es necesario emplear gafas homologadas según la norma ISO 12312-2, que establece los requisitos para los filtros destinados a la observación directa del Sol.

Durante el fenómeno, aunque el Sol es tapado por la Luna, el astro continúa emitiendo radiación con capacidad de provocar lesiones oculares. Por este motivo, los especialistas recomiendan utilizar protección adecuada durante las fases en las que el Sol permanece visible. Las gafas de sol convencionales, incluso las más oscuras, no ofrecen una protección suficiente para mirar directamente al Sol.

En diálogo con el portal de noticias El Heraldo, Pilar Manrique, oftalmóloga del Hospital Viamed Montecanal de Zaragoza, explicó cuáles son los principales riesgos de observar un eclipse sin la protección necesaria.

¿Por qué usar gafas homologadas para ver un eclipse solar?

La especialista explicó que las gafas homologadas cuentan con los filtros necesarios para reducir el riesgo de daños. De esta forma, distingue diferentes lesiones que pueden producirse cuando se observa directamente el Sol sin la protección adecuada.

“Los rayos infrarrojos duelen porque la córnea se quema, produciendo queratitis al haber una inflamación corneal”, explicó Manrique. Este tipo de lesión puede provocar dolor y molestias en los ojos.

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Sin embargo, también pueden producirse lesiones en la retina que no provocan dolor inmediatamente. “Hay gente que empieza a ver mal, ve manchas negras, no distingue con precisión, deformado...”, explicó la oftalmóloga, que relacionó estos síntomas con una inflamación de la retina.

El Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos también advierte que mirar directamente al Sol puede provocar retinopatía solar, una lesión de las células sensibles a la luz de la retina que, en los casos más graves, puede causar pérdida permanente de visión.

¿Qué síntomas pueden aparecer después de mirar el eclipse solar?

Los problemas oculares no siempre aparecen inmediatamente después de la exposición. Según el Instituto Nacional del Ojo, los síntomas de una retinopatía solar pueden comenzar de forma gradual durante las horas o incluso los días posteriores.

Entre las señales de alerta se encuentran la visión borrosa, manchas oscuras o puntos ciegos en la visión central, sensibilidad a la luz y cambios en la percepción de los colores. También puede aparecer una sensación de presión en los ojos.

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Otra posible lesión es la fotoqueratitis, que afecta la superficie ocular tras una exposición intensa a radiación ultravioleta. Puede provocar dolor, enrojecimiento, lagrimeo y una sensación similar a tener arena dentro de los ojos.

Ante cualquiera de estos síntomas después de haber observado el eclipse sin la protección adecuada, los especialistas recomiendan acudir a un profesional de la salud ocular para evaluar el posible daño. Manrique también aconseja acudir al hospital ante cualquier alteración de la visión, incluso cuando no exista dolor.