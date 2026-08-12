Eclipse solar total | El Gobierno prevé que las carreteras se verán afectadas y lanza un aviso para todas estas autopistas

El eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto cruzará el hemisferio norte con una franja de oscuridad, abarcando regiones de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y el noreste de Portugal.

En este contexto, la Dirección General del Tráfico (DGT) estimó que habrá alrededor de 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales desde zonas donde el fenómeno se observará parcialmente hacia el área donde será total.

El organismo explicó que el aumento de movilidad tendrá lugar al término del eclipse, que alcanzará su punto máximo a las 20:30 horas. Sin embargo, esta movilidad podría ser algo menor dado que habrá algunas personas que pernocten en el lugar donde presencie este fenómeno astronómico.

Eclipse solar total | El Gobierno prevé que las carreteras se verán afectadas y lanza un aviso para todas estas autopistas Shutterstock

¿Qué carreteras serán las más afectadas por el eclipse?

El Ministerio de Ciencia y Universidades citó las estimaciones de la DGT para advertir que los desplazamientos se concentrarán en carreteras “muy concretas”. De esta forma, recomendó que los desplazamientos para presenciar el eclipse se realicen con “mucha planificación” y no desplazarse en caso de que pueda disfrutarse del fenómeno desde el lugar donde se encuentran.

La mayor afluencia de desplazamientos tendrá lugar en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Asimismo, la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana han aconsejado que las personas que se desplacen por carretera se aseguren de contar con suficiente combustible en el vehículo. Además, recomendaron contar con agua, ante la posibilidad de que puedan provocarse importantes atascos en el tráfico. También advirtieron sobre probables colapsos en ciertas vías, debido a las altas temperaturas que rondarán los 30 grados centígrados.

De esta forma, la DGT ha incorporado a su dispositivo de verano una planificación específica para gestionar la movilidad adicional impulsada por el eclipse total de Sol.

¿Cuántos visitantes extranjeros llegarán a España para ver el eclipse?

El Gobierno prevé que el eclipse genere alrededor de 164.000 visitantes extranjeros adicionales a España entre el 10 y 16 de agosto. Por lo tanto, se estima que este aumento del turismo ocasional genere un gasto de 342,19 millones de euros en las 36 provincias afectadas, si se tienen en cuenta tanto los viajeros internacionales como nacionales.

Si se establecen diferencias respecto a la procedencia del turismo, 247,29 millones proceden de turistas extranjeros y 94,90 millones provienen de españoles.

Eclipse solar total | El Gobierno prevé que las carreteras se verán afectadas y lanza un aviso para todas estas autopistas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Asimismo, según las estimaciones de la DGT, un 8,4% de las personas que ya tienen planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a otra provincia de la de su residencia. Por otro lado, el organismo previó un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana, así como un incremento del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.

Por último, el Ejecutivo también activó un plan especial de seguridad y un plan específico de Protección Civil. Estas medidas están orientadas a gestionar posibles emergencias, prevención de incendios forestales, seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.