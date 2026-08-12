Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo: podría causar un apagón eléctrico en todo el país.

España vivirá este miércoles 12 de agosto un eclipse total de Sol excepcional, el primero visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este y pasará por numerosas capitales, desde A Coruña hasta Palma, aunque el fenómeno se producirá cerca de la puesta de Sol. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en A Coruña el máximo llegará a las 20:28, mientras que en Palma será a las 20:32.

El acontecimiento también tendrá un efecto sobre uno de los sistemas esenciales para el funcionamiento del país: la generación de electricidad. La pregunta es si la disminución de la radiación solar durante el eclipse puede llegar a poner en riesgo el suministro y provocar un apagón generalizado en todo el país.

La Luna ocultará el Sol y las placas solares producirán menos electricidad

Durante un eclipse solar, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y reduce temporalmente la cantidad de radiación que llega a la superficie terrestre. En las instalaciones fotovoltaicas, esto significa que los paneles solares reciben menos luz y generan menos electricidad mientras avanza el oscurecimiento.

El efecto no se limita exclusivamente a los lugares donde se observa la totalidad. La disminución de la radiación puede afectar también a instalaciones situadas fuera de la franja de totalidad, aunque con una intensidad diferente. Precisamente por eso, los eclipses representan un desafío para los operadores eléctricos en países donde la energía fotovoltaica tiene un peso elevado.

El fenómeno ya ha sido estudiado en otros eclipses. Durante el eclipse total de abril de 2024 en Estados Unidos, el National Renewable Energy Laboratory (NREL), el Departamento de Energía y la North American Electric Reliability Corporation analizaron cómo la reducción de la luz solar modificaba la producción fotovoltaica y las necesidades de generación del sistema.

Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo: podría causar un apagón eléctrico en todo el país. (Fuente: Shutterstock).

Los investigadores calcularon reducciones máximas de la producción solar del 93% en la red de Texas, del 71% en la interconexión Este y del 45% en la Oeste. Además, el eclipse podía provocar cambios rápidos en la generación, por lo que los operadores necesitaban disponer de fuentes capaces de responder con rapidez.

Pero hay un dato especialmente relevante: durante aquel eclipse no quedó demanda eléctrica sin atender. La producción que dejó de proceder de las instalaciones solares fue compensada principalmente mediante almacenamiento hidroeléctrico, hidráulica y gas.

¿Qué tendría que ocurrir para que el eclipse provocara un apagón?

La reducción de la generación fotovoltaica no equivale automáticamente a un apagón. Una red eléctrica funciona mediante un equilibrio permanente entre la electricidad que se produce y la que se consume. Cuando una fuente disminuye su producción, los operadores pueden recurrir a otras tecnologías para cubrir la demanda.

España se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto un eclipse total de Sol excepcional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por eso, el eclipse del 12 de agosto debe entenderse como un fenómeno que modifica temporalmente la generación eléctrica, no como un mecanismo que desconecta por sí mismo la red nacional.

Además, el eclipse tendrá una característica particular: la totalidad se producirá durante el atardecer. El IGN explica que España se encuentra al final de la franja de totalidad y que el Sol estará muy cerca del horizonte cuando se produzca el fenómeno.

Esto significa que la producción fotovoltaica ya estará entrando en su descenso natural asociado a la llegada de la noche. El oscurecimiento provocado por la Luna se suma a esa evolución, pero no convierte automáticamente la situación en un escenario de apagón nacional.