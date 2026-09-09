Milagro: el momento en que un hombre salva a una niña pequeña de ser atropellada a la salida del supermercado.

Una escena que pudo terminar en tragedia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Puebla, México. El video muestra cómo una niña pequeña salió inesperadamente hacia una avenida con tránsito y cómo un trabajador reaccionó en cuestión de segundos para evitar que fuera alcanzada por un vehículo.

La secuencia comenzó a difundirse en redes sociales y rápidamente llamó la atención por la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos. La menor, que vestía ropa negra, apareció desde uno de los laterales del estacionamiento y comenzó a desplazarse hacia la calle mientras varias personas intentaban detenerla.

La desesperada carrera para evitar que la niña llegara a la avenida

En las imágenes puede verse que, antes de dirigirse hacia la calzada, la pequeña se movía dentro del sector de estacionamiento. Al advertir que avanzaba rápidamente hacia una zona peligrosa, distintos presentes emprendieron una carrera para alcanzarla, aunque el tránsito continuaba circulando.

Una mujer que llevaba pantalón marrón y una blusa negra también salió detrás de la menor y llegó a caer de rodillas durante la persecución. Se levantó inmediatamente y continuó corriendo, mientras otros testigos intentaban intervenir desde distintos puntos.

En ese momento, un automóvil blanco pasó por el lugar justo cuando la niña ingresaba a la avenida. Poco después, otro vehículo gris avanzó por el mismo sector y accionó la bocina, mientras un segundo auto blanco que circulaba detrás terminó frenando ante la situación.

El trabajador se arrojó al asfalto y logró rescatarla

El instante decisivo llegó cuando un hombre vestido de negro corrió hacia la calzada y se lanzó sobre el pavimento. Consiguió sujetar a la niña y, con ella entre sus brazos, rodó sobre el asfalto hasta sacarla de la trayectoria de los vehículos.

Una vez fuera de peligro, otras personas se acercaron para asistir a la menor. Un hombre que formaba parte de una pareja que estaba en el lugar la tomó en brazos y la alejó de la avenida, mientras los vehículos que se aproximaban permanecían detenidos.

Una segunda cámara permitió conocer otro detalle de la escena: el hombre que realizó el rescate se encontraba trabajando con maquinaria utilizada para recoger elementos en el sector cuando advirtió lo que ocurría. Dejó inmediatamente esa tarea y corrió hacia la calle para intervenir.

Las imágenes finales muestran a la pareja retirándose con la niña en brazos, después de que el trabajador lograra apartarla del tránsito. La grabación dejó registrado segundo a segundo el peligro y la rápida reacción que permitió evitar el atropello.