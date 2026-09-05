Mar del Plata será escenario de un fenómeno astronómico sin precedentes a comienzos de 2027.

La ciudad podrá observar un eclipse anular de Sol, un evento que tendrá lugar mientras se desarrolla un importante encuentro internacional dedicado a la astronomía y que promete convertir a las playas marplatenses en un punto privilegiado para contemplar el cielo.

El fenómeno coincidirá con la realización del VI Workshop de Astronomía en los Andes, que se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de febrero de 2027.

Durante esos días, especialistas, aficionados, investigadores, educadores y representantes del sector turístico se reunirán para analizar el vínculo entre la astronomía, la ciencia y el desarrollo sostenible.

Eclipse solar en Mar del Plata: por qué será un fenómeno astronómico sin precedentes

El acontecimiento que genera mayor expectativa será el eclipse anular de Sol. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se ubica delante del Sol desde la perspectiva de la Tierra, pero su tamaño aparente no alcanza para cubrir completamente el disco solar.

Por ese motivo, en el momento de máxima ocultación permanece visible un borde luminoso alrededor de la Luna, conocido popularmente como el “anillo de fuego”.

En Mar del Plata, el fenómeno tendrá una magnitud especialmente llamativa y permitirá observar cómo una gran parte del disco solar queda cubierta durante varios minutos.

Según las previsiones difundidas, la ocultación superará el 86% del Sol y el momento de mayor intensidad se extenderá durante aproximadamente 7 minutos de “total oscuridad”.

Fuente: Europa Press FLICKR

Cuándo será el eclipse solar en Mar del Plata

Según las estimaciones, el próximo eclipse solar que podrá observarse desde Mar del Plata ocurrirá el 6 de febrero de 2027 y será un eclipse anular, un fenómeno conocido como “anillo de fuego”.

Durante ese día, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo, dejando visible un brillante anillo de luz alrededor del satélite natural.

En la región, el eclipse comenzará alrededor de las 10:45, mientras que la fase anular se producirá entre las 12:24 y las 12:32, alcanzando su punto máximo cerca de las 12:28.