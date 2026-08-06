Luego de las intensas lluvias registradas desde las primeras horas de este jueves 8 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las condiciones más severas todavía están por llegar en gran parte del país.

El organismo mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas que afectarán a 5 provincias, con pronóstico de abundantes precipitaciones, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las 11 provincias que están bajo alerta por tormentas fuertes

El SMN informó que la alerta naranja alcanza sectores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Entre Ríos y Corrientes, donde se prevén tormentas de fuerte a severa intensidad.

En tanto, otras provincias permanecen bajo alerta amarilla debido a la probabilidad de tormentas con capacidad de generar daños y complicaciones temporales. En total, son 11 las jurisdicciones alcanzadas por las advertencias meteorológicas.

El organismo explicó que el sistema se desplazará de oeste a este a lo largo del día, por lo que las zonas de mayor riesgo irán cambiando con el correr de las horas.

Alerta del SMN: tormentas fuertes con granizo, lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h en 11 provincias

Lluvias torrenciales, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: el pronóstico que preocupa

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas podrán presentar lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Uno de los principales riesgos será la intensidad de las precipitaciones. El SMN estima acumulados de entre 50 y 80 milímetros durante el período de vigencia de la alerta, aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Además, las ráfagas asociadas al frente de tormenta podrían superar los 90 km/h, generando la posibilidad de caída de árboles, ramas, postes y carteles, además de complicaciones para la circulación.

Alerta también por vientos fuertes: qué recomienda el SMN para evitar riesgos

Además de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos del sector sur que alcanza a Buenos Aires y otras 15 provincias.

Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en distintos puntos del país.