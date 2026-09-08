El nuevo Régimen Penal Juvenil quedó en el centro de una disputa judicial apenas comenzó a aplicarse. La Ley N° 27.801, que incorpora cambios en el sistema penal para adolescentes, fue alcanzada por una medida cautelar en la Provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por una jueza de Lomas de Zamora y establece una suspensión preventiva por 60 días .

Sin embargo, el alcance de la resolución ya genera discusión en distintos departamentos judiciales bonaerenses.

La Justicia suspendió por 60 días la Ley N° 27.801 en PBA

La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

La Justicia suspendió por 60 días la Ley N° 27.801 en PBA. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La resolución ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley N° 27.801 en la Provincia de Buenos Aires.

Además, la magistrada convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, en la que funcionarios provinciales deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan.

La orden también alcanza al Ministerio de Seguridad, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Por qué la jueza frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El principal argumento está relacionado con la capacidad del sistema bonaerense para recibir a una mayor cantidad de adolescentes privados de libertad.

La Ley N° 27.801 amplía el universo de jóvenes alcanzados por el régimen penal, entre otros cambios, al incorporar a quienes tienen 14 y 15 años.

La jueza consideró que esto podría generar más ingresos al sistema y extender los períodos de permanencia en los centros de alojamiento.

El fallo también puso bajo análisis las condiciones actuales de esos establecimientos, especialmente frente a posibles situaciones de hacinamiento.

Entre los problemas señalados aparecen:

Falencias en infraestructura y habitabilidad.

Dificultades para garantizar educación.

Problemas vinculados con la capacitación laboral.

Obstáculos para la reinserción.

Períodos de aislamiento que deberían reducirse.

La resolución recordó además que el propio juzgado había establecido anteriormente un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil desde los 14 años

La Ley N° 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026 y establece un régimen penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 .

La normativa establece que los adolescentes alcanzados por el sistema pueden recibir sanciones, pero fija límites específicos para la privación de libertad.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

La prohibición de la prisión perpetua .

Un máximo de 15 años de privación de la libertad .

El alojamiento en establecimientos especializados.

La posibilidad de aplicar penas alternativas.

La reparación del daño y las tareas comunitarias.

Restricciones de acercamiento y monitoreo electrónico.

El Gobierno nacional reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

De todos modos, la suspensión ordenada en Buenos Aires no está firme y su alcance ya es objeto de discusión. En Mar del Plata, por ejemplo, operadores judiciales indicaron que el nuevo régimen continúa aplicándose mientras se define la situación.

Por eso, el escenario bonaerense todavía no está cerrado: durante los próximos días deberá definirse cómo se implementa la cautelar y qué ocurre con la aplicación de la Ley N° 27.801 en los distintos departamentos judiciales.