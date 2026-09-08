Los motociclistas utilizan diferentes señales con los brazos y las manos para comunicarse con otros conductores, especialmente cuando circulan en grupo o necesitan advertir una maniobra.

Una de las más habituales es levantar o extender el brazo izquierdo hacia abajo, un gesto que puede generar dudas entre quienes circulan detrás.

Esta señal tiene un significado concreto: generalmente indica que el motociclista va a reducir la velocidad o detenerse, por lo que los vehículos que circulan detrás deben prestar atención y mantener una distancia segura.

Qué significa la mano izquierda hacia abajo en una moto

Cuando un motociclista coloca el brazo izquierdo hacia abajo con la mano apuntando al suelo, está comunicando que tiene intención de frenar, disminuir la velocidad o detenerse.

El objetivo es anticipar la maniobra a quienes circulan detrás y evitar que una reducción repentina de la velocidad provoque una colisión. Esta señal es especialmente útil en rutas, caminos o grupos de motociclistas donde la comunicación visual permite advertir movimientos con mayor rapidez.

De todos modos, los conductores deben mantener la atención en las luces de freno, los indicadores de giro y las condiciones del tránsito, ya que las señales manuales pueden complementar la información del vehículo.

Señales de tránsito: qué significa que un motociclista levante el brazo izquierdo y apunte hacia abajo mientras circula. Shutterstock

Qué otras señales hacen los motociclistas con la mano izquierda

El brazo izquierdo también puede utilizarse para comunicar otras maniobras. Entre las señales más conocidas se encuentran:

Brazo izquierdo extendido horizontalmente: indica intención de girar hacia la izquierda.