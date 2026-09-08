Lavar el termo con arroz y detergente antes de preparar el mate es un truco casero que muchas personas utilizan para realizar una limpieza más profunda. Con el uso diario, el recipiente puede acumular restos de bebidas, suciedad y olores que, con el tiempo, pueden alterar el sabor del agua.

La técnica combina la acción limpiadora del detergente con la textura del arroz, que ayuda a remover los residuos adheridos en las paredes internas del termo y facilita su limpieza.

Cómo lavar el termo con arroz y detergente

Para aplicar este método, primero se debe colocar una pequeña cantidad de arroz crudo dentro del termo y agregar agua junto con unas gotas de detergente. Luego, se tapa bien el recipiente y se lo agita durante algunos segundos.

El movimiento hace que los granos funcionen como un elemento de fricción que puede ayudar a remover restos acumulados en el interior. Después, hay que vaciar el termo y enjuagarlo varias veces con abundante agua, hasta eliminar por completo el detergente y cualquier resto de arroz.

Es importante no dejar residuos de productos de limpieza, especialmente porque el termo se utilizará posteriormente para contener agua destinada al mate.

Para qué sirve limpiar el termo con arroz y detergente

El principal objetivo es ayudar a eliminar restos y suciedad del interior del termo, especialmente en zonas donde resulta difícil acceder con una esponja o un cepillo convencional.

El arroz actúa de manera mecánica al moverse dentro del recipiente y entrar en contacto con las paredes. De esta forma, puede complementar una limpieza habitual y ayudar a reducir los olores o sabores que quedan después de varios usos.

El truco del arroz y detergente puede ayudar a limpiar el interior del termo y eliminar residuos acumulados con el uso diario. Gemini

Cada cuánto conviene limpiar el termo

La frecuencia depende del uso, pero si el termo se utiliza todos los días para el mate, lo recomendable es limpiarlo después de cada jornada y dejarlo completamente seco antes de volver a guardarlo.

Una limpieza más profunda puede realizarse periódicamente para eliminar residuos acumulados y prevenir malos olores. También es importante prestar atención a la tapa, el pico y las juntas, ya que esas partes pueden concentrar suciedad con el paso del tiempo.