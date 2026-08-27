En Argentina, una deuda impaga puede terminar en un proceso judicial y derivar en un embargo si la persona no acciona ante las intimaciones de pago.

El procedimiento está contemplado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establecido por la Ley 17.454. La normativa determina las condiciones bajo las cuales un juez puede ordenar un embargo dentro de un proceso de ejecución.

Deudas impagas: qué bienes puede embargar la Justicia

Cuando un reclamo llega a una instancia judicial y corresponde avanzar con una ejecución, el embargo puede alcanzar bienes suficientes para cubrir la deuda, además de los intereses y costas correspondientes.

Entre los bienes que pueden quedar sujetos a una medida judicial se encuentran:

Dinero y fondos susceptibles de embargo.

Autos y otros vehículos registrables.

Propiedades e inmuebles.

Otros bienes que sean legalmente embargables.

El artículo 531 del Código Procesal establece el procedimiento para la intimación de pago y dispone que, si el deudor no paga, pueden embargarse bienes suficientes para cubrir la suma establecida.

¿Pueden embargar un auto o una propiedad?

Ya es oficial | La Justicia podrá embargar cuentas bancarias, casas y vehículos de quienes tengan estas deudas Imagen creada con IA

Sí. Los vehículos y los inmuebles pueden quedar alcanzados por un embargo judicial cuando se cumplen las condiciones correspondientes.

En el caso de los bienes registrables, la normativa establece que el embargo puede anotarse en el registro correspondiente. Esto puede generar restricciones sobre las operaciones que el titular pretenda realizar con el bien mientras la medida permanezca vigente.

Cuando no se conocen bienes suficientes para responder por la deuda, puede solicitarse una inhibición general de bienes, que limita la posibilidad de vender o gravar determinados activos.

¿También pueden embargar el sueldo?

El salario cuenta con protecciones y límites específicos. La Ley de Contrato de Trabajo establece reglas sobre qué proporción de una remuneración puede ser embargada y protege especialmente el salario mínimo vital.

Por eso, un eventual embargo sobre el sueldo no implica que se pueda retener automáticamente el 100% del ingreso mensual.

¿Qué pasa con el dinero que está en una billetera virtual?

El hecho de que los fondos estén dentro de una billetera virtual no significa necesariamente que queden fuera del alcance de una orden judicial.

Si un juez dispone una medida sobre fondos del deudor, la entidad correspondiente puede quedar alcanzada por la orden en los términos establecidos en el proceso.

Por eso, trasladar dinero desde una cuenta bancaria hacia una plataforma digital no constituye por sí mismo una protección contra un embargo judicial.

La aclaración importante sobre las deudas en billeteras virtuales

Hay un punto fundamental: tener una deuda en una billetera virtual no genera automáticamente un embargo.

Para que pueda aplicarse una medida de este tipo debe existir un reclamo judicial, cumplirse los requisitos procesales correspondientes y una orden del juez.

La Ley 17.454 establece el marco para estos procedimientos, pero no dispone que toda deuda de una billetera virtual termine directamente en un embargo.

En consecuencia, una deuda impaga puede derivar en un proceso judicial y, eventualmente, en medidas sobre bienes o fondos, pero cada situación debe analizarse de acuerdo con las características concretas del caso.

Qué deben tener en cuenta los deudores

Quienes mantienen una deuda pendiente deberían prestar atención a las intimaciones y notificaciones judiciales y evitar que el conflicto avance sin respuesta.

Si el reclamo llega a la Justicia y se cumplen las condiciones legales, pueden adoptarse medidas para garantizar el cobro que alcancen fondos, autos, propiedades u otros bienes, mientras que los salarios se encuentran sujetos a límites específicos.