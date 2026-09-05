Las plataformas de mercados de predicción como Kalshi abrieron una disputa regulatoria en Estados Unidos al permitir que los usuarios compren contratos vinculados al resultado de eventos deportivos.

Aunque la compañía sostiene que estas operaciones son instrumentos financieros regulados a nivel federal, varios estados consideran que en la práctica funcionan como apuestas deportivas y deberían cumplir con sus propias leyes de juego.

El 2 de septiembre, Nueva Jersey presentó un pedido para que los jueces definan quién tiene autoridad sobre estas plataformas: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) o los reguladores estatales del juego.

El caso Kalshi: ¿Qué pasó?

Kalshi opera un mercado de predicciones donde los usuarios pueden comprar y vender contratos cuyo valor depende de que se de un determinado resultado en eventos deportivos y de otra naturaleza.

La empresa sostiene que esos contratos están sujetos a la regulación de la CFTC y que no necesita obtener ninguna licencia para apuestas deportivas. Nueva Jersey y otros Gobiernos estatales rechazan esta interpretación y alegan que estos contratos dependen del resultado de un partido y que funcionan esencialmente como apuestas.

La disputa tomó fuerza después de que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito fallara por 2 votos contra 1 a favor de Kalshi. Sin embargo, el escenario judicial no es uniforme, ya que otro tribunal federal de apelaciones permitió recientemente que Nevada exija a Kalshi una licencia estatal de juego.

Las plataformas de mercados de predicción como Kalshi abrieron una disputa regulatoria en Estados Unidos al permitir que los usuarios compren contratos vinculados al resultado de eventos deportivos. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cuál es el pedido de Nueva Jersey para la Corte Suprema?

Nueva Jersey quiere que la Corte Suprema revoque el fallo del Tercer Circuito y establezca que los estados conservan la facultad de regular las apuestas deportivas ofrecidas a través de mercados de predicción.

El estado sostiene que el Congreso nunca otorgó de manera suficientemente clara a la CFTC autoridad exclusiva sobre las apuestas deportivas. Según sus abogados, la reforma financiera Dodd-Frank posterior a la crisis de 2008 no puede interpretarse como una transferencia implícita de todo ese poder regulatorio desde los estados hacia una agencia federal dedicada principalmente a los mercados de derivados.

Para Nueva Jersey, permitir que Kalshi opere únicamente bajo la supervisión federal podría habilitar a estas empresas a eludir requisitos estatales, entre ellos:

Licencias específicas para operadores de apuestas;

Restricciones de edad, como la prohibición de apostar a menores de 21 años;

Controles y normas propias de cada jurisdicción sobre el juego.

Kalshi opera un mercado de predicciones donde los usuarios pueden comprar y vender contratos cuyo valor depende de que se de un determinado resultado en eventos deportivos y de otra naturaleza.

¿Cómo cambiaría el mercado de apuestas si la Corte Suprema falla a favor de Nueva Jersey?

Un fallo favorable a Nueva Jersey podría cambiar significativamente el modelo con el que funcionan Kalshi y otras plataformas similares ya que significaría que los contratos vinculados a resultados deportivos podrían quedar sometidos también a las leyes de apuestas de cada estado, aunque la plataforma esté registrada y supervisada por la CFTC a nivel federal.

Eso podría obligar a compañías como Kalshi a obtener licencias estatales, cumplir diferentes restricciones según el territorio y limitar o incluso retirar determinados mercados deportivos allí donde los reguladores locales no los autoricen.

Si la Corte Suprema respaldara a Kalshi, ocurriría lo contrario, ya que se reforzaría la idea de que estos contratos pertenecen al mercado financiero regulado federalmente y los estados tendrían mucho menos margen para exigir licencias de juego o bloquearlos.

Esa definición tendría consecuencias no solo para Kalshi, sino para toda la creciente industria estadounidense de mercados de predicción.